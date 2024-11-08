Чому тарифи будуть зростати

З огляду на складну ситуацію в енергетиці очікується, що з 2026 року тарифи поступово наближатимуться до економічно обґрунтованих рівнів, передає 24 Канал з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України.

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На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи і тарифи у ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції,

– йдеться в огляді

Водночас за прогнозом НБУ, швидке підвищення вартості енергоносіїв та інших тарифів у ЖКГ призведе до зростання інфляції та потреби в збільшенні субсидій для населення.

Натомість тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє,

– зазначили в НБУ.

За даними Держстату, у вересні 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 18,7% порівняно з вереснем 2023 року. Основною причиною стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%.

Нагадаємо! Під час війни в Україні введено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, однак це не стосується електроенергії та холодної води.