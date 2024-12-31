Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг прокомментировала ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭП в телеграмме.

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Коснутся ли новые тарифы бытовых потребителей

В НКРЭП заявили, что СМИ распространяют ложную информацию. Действующий тариф на газ для населения не изменится.

Неизменной останется и стоимость распределения газа. Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, который действует с 2022 года, остается в силе. Стоимость отопления и горячей воды не изменится.

Действительно, с 30 декабря 2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины", они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025 – 2029 годов.

Эти тарифы учитывают прекращение транзита российского газа, что произойдет 1 января 2025 года.

В НКРЭП призвали СМИ лучше проверять информацию и не спекулировать на социально чувствительных темах.