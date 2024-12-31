Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прокоментувала ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП у телеграмі.

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Чи торкнуться нові тарифи побутових споживачів

У НКРЕКП заявили, що ЗМІ поширюють неправдиву інформацію. Чинний тариф на газ для населення не зміниться.

Незмінною залишиться і вартість розподілу газу. Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається в силі. Вартість опалення та гарячої води не зміниться.

Справді, з 30 грудня 2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України", вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років.

Ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу, що станеться 1 січня 2025 року.

У НКРЕКП закликали ЗМІ краще перевіряти інформацію та не спекулювати на соціально чутливих темах.