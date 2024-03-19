Какими будут тарифы на газ в апреле

В апреле тарифы на газ для украинцев будут варьироваться от 7,7 до 9,9 гривны за кубический метр.

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При этом, более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.

Таким образом, для семьи из трех человек, которая использует газ только для приготовления пищи на газовой плите, месячная потребность в газе составит примерно – 9,9 кубометра. Кроме того, их ждут дополнительные расходы на доставку газа, которые варьируются в зависимости от области проживания.

Какова стоимость доставки газа Там, где проживает большое количество людей – тариф будет меньше. Сейчас тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Однако стоимость зависит от области, в которой вы проживаете

При этом, формула расчета следующая: тарифы облгаза*(кубы за период с 1 октября по 30 сентября 2023 года)/12 = ежемесячная плата за доставку.

Как подать показания счетчика

Через сервисы "Нафтогаза" можно подать показания счетчиков, если лицо пользуется именно его услугами. Также ими могут воспользоваться клиенты облгазов, которые он контролирует и филиалов "Газсети".

Это можно сделать следующими способами:

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS-сообщением на номер 4647.

Также можно позвонить на номера:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.