Какими будут тарифы на газ в апреле
В апреле тарифы на газ для украинцев будут варьироваться от 7,7 до 9,9 гривны за кубический метр.
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При этом, более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.
Таким образом, для семьи из трех человек, которая использует газ только для приготовления пищи на газовой плите, месячная потребность в газе составит примерно – 9,9 кубометра. Кроме того, их ждут дополнительные расходы на доставку газа, которые варьируются в зависимости от области проживания.
Какова стоимость доставки газа
Там, где проживает большое количество людей – тариф будет меньше. Сейчас тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Однако стоимость зависит от области, в которой вы проживаете
При этом, формула расчета следующая: тарифы облгаза*(кубы за период с 1 октября по 30 сентября 2023 года)/12 = ежемесячная плата за доставку.
Как подать показания счетчика
Через сервисы "Нафтогаза" можно подать показания счетчиков, если лицо пользуется именно его услугами. Также ими могут воспользоваться клиенты облгазов, которые он контролирует и филиалов "Газсети".
Это можно сделать следующими способами:
- без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
- в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";
- с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
- SMS-сообщением на номер 4647.
Также можно позвонить на номера:
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.