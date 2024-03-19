Якими будуть тарифи на газ у квітні

У квітні тарифи на газ для українців будуть варіюватися від 7,7 до 9,9 гривні за кубічний метр.

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При цьому, понад 98% домогосподарств, що є клієнтами "Нафтогазу", сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. Водночас шість постачальників встановлюють ціну в 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.

Таким чином, для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба у газі становитиме приблизно – 9,9 кубометра. Крім того, на них чекають додаткові витрати на доставку газу, які варіюються залежно від області проживання.

Яка вартість доставки газу Там, де проживає велика кількість людей – тариф буде меншим. Наразі тариф складає від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Однак вартість залежить від області, в якій ви проживаєте

При цьому, формула розрахунку наступна: тарифи облгазу*(куби за період з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року)/12 = щомісячна плата за доставку.

Як подати показники лічильника

Через сервіси "Нафтогазу" можна подати показники лічильників, якщо особа користується саме його послугами. Також ними можуть скористатися клієнти облгазів, які він контролює та філій "Газмережі".

Це можна зробити у такі способи:

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS-повідомленням на номер 4647.

Також можна зателефонувати на номери:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.