Какие сейчас действуют тарифы для населения

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что до конца отопительного сезона повышение тарифов не состоится. Однако нужно понимать, что покрыть восстановление разрушенной инфраструктуры за счет энергокомпаний, продающих электроэнергию по регулируемо сниженным ценам, невозможно.

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В целом в Украине сейчас действуют два тарифа на свет:

Потребление менее 250 киловатт-часов – тариф составляет 1,44 гривны.

В месяц более 250 киловатт-часов – тарифы 1,68 гривны.

Почему тарифы должны быть выше

Как рассказывает 24 Каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, тарифы должны быть значительно выше для потребляющих много электроэнергии.

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Прежде всего, тарифы должны быть установлены для тех, кто потребляет более 500 киловатт в час и 1 000 киловатт в час.

Те, кто настроил огромные дома, они и должны платить по 3, по 4, по 5 гривен за киловатт в час. Это совершенно правильная практика, которую я поддерживаю. Но при этом мы не должны забывать, что должны быть установлены отдельные условия для проживающих в домах с электрическим отоплением. У нас целые города перешли на электрическое отопление и здесь люди не должны пострадать.

– объясняет Попенко.

Сейчас еще продолжаются обсуждения повышения тарифов. В планах НКРЭКУ пересмотреть их с 1 апреля этого года. Но пока официальных заявлений по этому поводу не было.