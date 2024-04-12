Придется откорректировать – в Минэнерго изучают изменения тарифов после ударов по энергетике
Россия не перестает наносить массированные удары по энергетической системе Украины. Поэтому в Министерстве энергетики рассматривают вариант изменения тарифов на свет.
Изменения могут касаться бытовых потребителей. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Немножечко, наверное, придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хотя бы как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы,
– сказала Гринчук.
Она подчеркнула, что пока речь не идет о том, чтобы перевести население на рыночный тариф на электроэнергию. В то же время все действующие механизмы компенсаций будут продолжены и будут действовать в дальнейшем.
Какими могут быть новые тарифы
Энергетический эксперт Юрий Корольчук ранее рассказывал, что, вероятнее всего, повышение тарифа на электроэнергию состоится в июне – июле. Как утверждает эксперт, в среднем новый тариф может составлять от 3,5 до 4 гривен за киловатт.
В то же время эксперт Андриан Прокип утверждает, что если производителем электроэнергии является Энергоатом, то тогда стоимость нового тарифа составит плюс 1 гривну к действующему тарифу в 2,64 гривны за киловатт.
В случае, если будет другой производитель электроэнергии, то новая стоимость вместе передачей, распределением и налогами может достичь даже 8 – 9 гривен за киловатт. Однако, по его мнению, вопрос экономически обоснованной цены на электроэнергию достаточно сложный.
Россия продолжает уничтожать энергосистему Украины
- Россия ночью и утром 11 апреля массированно атаковала Украину дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов. На этот раз основной целью оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры.
- В результате обстрела под удар захватчиков попали объекты генерации и системы передачи в Одесской, Львовской, Харьковской, Запорожской и Киевской областях.
- Во время атаки враг обстрелял две теплоэлектростанции ДТЭК. К счастью, обошлось без жертв и погибших. В то же время Трипольская ТЭС в Киевской области была полностью разрушена оккупантами. На этот раз враг для атаки ТЭС применил новейшую ракету типа Х-69. Таким образом это показало изменения в тактике применения оружия для атаки оккупантами.