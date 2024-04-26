Шмыгаль ответил, изменятся ли тарифы на электроэнергию для населения

Правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для украинцев. Льготная цена для населения будет действовать до конца мая.

Тариф на электроэнергию составляет 2 гривны 64 копейки за киловатт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Правительство утвердило постановление

Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлен до 31 мая,

– отметил министр.

Шмыгаль добавил, что в этом месяце Кабмин утвердил постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Также "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она, как и раньше, будет составлять 7 гривен 96 копеек за куб голубого топлива.

Украине нужны средства для восстановления энергосистемы

Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко сообщил, что расчеты показали, что себестоимость электроэнергии составляет – 3,5 гривны , тогда как действующий тариф составляет 2,64 гривны.

, тогда как действующий тариф составляет 2,64 гривны. Сейчас в бюджете не хватает средств на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифом для граждан. До недавнего времени средства поступали из сферы бизнеса, однако сегодня компании не в состоянии справиться с такой нагрузкой.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, рассказал, что российские обстрелы действительно могут повлиять на стоимость электроэнергии для обычного потребителя. Ведь сейчас население Украины поддерживается на искусственно заниженном тарифе в 2 или даже 2,5 раза.