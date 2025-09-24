Тарифы Трампа на металлы давят на Европу: ЕС требует от США объяснений
- США ввели высокие пошлины на металлы, что негативно влияют на европейскую промышленность, и ЕС требует объяснений от США.
- Негативное влияние американских пошлин на экономику Германии подтверждается снижением индекса делового климата Ifo после четырех месяцев роста.
Вашингтон ввел высокие тарифы на металлы, которые бьют по европейской промышленности. На этой неделе глава торговой службы ЕС Марош Шефчович хочет встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриером, чтобы обсудить этот вопрос.
Почему ЕС требует объяснений у США?
Шефчович будет пытаться восстановить остановленные переговоры между США и Евросоюзом по снижению американских пошлин на импорт стали и алюминия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также В Европе избегают товаров из США и больше экономят из-за тарифов Трампа
Ранее Еврокомиссия предложила Вашингтону отменить или значительно снизить тарифы на сталь и алюминий. Однако, по словам европейских чиновников, ответа из Вашингтона Броссель пока так и не получил.
Самым логичным шагом было бы введение тарифной квоты с низкими или нулевыми ставками. Мы до сих пор не получили ответа на это предложение, но понимаем его важность для нашей промышленности, поэтому постоянно держим этот вопрос на повестке дня,
– отметил Шевчович.
- Добавим, что у Трампа считают, будто тарифы на импортные металлы "оживят" внутреннюю промышленность Соединенных Штатов.
- Однако недавно глава крупнейшего американского производителя алюминия предупредил, что высокие тарифы разрушат спрос на этот металл в США.
Как новые тарифы давят на экономику ЕС?
Между тем в ЕС из-за высоких пошлин на металлы настроения бизнеса ухудшаются. В частности, в Германии, крупнейшей экономике Европы, деловая уверенность неожиданно снизилась:
- Индекс делового климата, по оценке института экономических исследований Ifo, в сентябре упал после четырех месяцев роста, пишет Deutschlandfunk.
- По словам президент Ifo Клеменса Фуэста, немецкие компании меньше удовлетворены нынешним состоянием бизнеса, а их ожидания стали значительно мрачнее.
Опрос Ifo добавляет доказательств того, что тарифы США негативно влияют на немецкую экономику. Это тормоз, вероятно, приведет к слабому росту ВВП в третьем квартале,
– прогнозирует Дэвид Пауэлл из Bloomberg Economics.
Какие тарифы на сталь и алюминий ввели США?
В феврале Трамп резко повысил пошлины на импорт стали и алюминия для всех стран с 10% до 25%, а предыдущие квоты были отменены. С 4 марта дополнительные сборы начали распространяться на миллионы тонн металлов, которые ранее поставлялись в США беспошлинно, в частности из Канады, Мексики и Бразилии.
Впрочем, на этом американский лидер не остановился. Уже в июне тарифы выросли вдвое - до 50%. Исключение получила только Великобритания, которой удалось договориться об отдельном торговом соглашении с Соединенными Штатами.
В конце августа Вашингтон пошел еще дальше, распространив повышенные пошлины на сотни товаров, в составе которых используется сталь или алюминий. Теперь 50% сборы применяются не только непосредственно к металлам, но и к продукции, что их содержит. В перечне оказались ветровые турбины, бытовая техника, бульдозеры, другое тяжелое оборудование, а также мотоциклы, вагоны и даже отдельные виды мебели.