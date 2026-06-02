"Теневой флот" Путина могут поддерживать компании из ЕС, Politico

Несмотря на два десятка санкций ЕС, "теневой флот" России продолжает перевозить нефть и приносить Кремлю миллиарды долларов. Однако эти суда и в дальнейшем работают со страховщиками, которые в конце концов могут быть связаны с Европой.

Какие обходные схемы использует Кремль

Об этом заявляют аналитики и политики, которые отслеживают деятельность российского "теневого флота", пишет Politico.

По словам представителя Европарламента Вилле Ниинистьо, Россия использует посредников и "европейские и западные банковские организации" для проведения финансовых операций по продаже своей нефти.

По сути, страхование проходит через руки посредников и таким образом отмывается,

– объяснил Ниинистьо.

Дело в том, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года большинство западных страховщиков отказалась работать с Россией из-за нежелания попасть под санкции.

Тогда Москва создала запутанные схемы обхода ограничений через сеть старых танкеров, непрозрачные структуры собственности и альтернативных поставщиков услуг, чтобы и в дальнейшем получать страховое покрытие.

Старший аналитик компании Windward Мишель Визе Бокманн отметила, что масштабы созданной Россией системы поражают.

Когда видишь, как Россия создала альтернативные механизмы морского страхования для своего теневого флота и какие усилия приложила, чтобы сохранить нефтяную логистику, это действительно впечатляет. Это полностью выходит за пределы принципов правового порядка и международной морской торговли,

– отметила Бокманн.

В то же время аналитики предполагают, что в России нет достаточных финансовых возможностей для покрытия рисков, связанных с огромным количеством судов. Ведь речь идет об около 1 700 судов "теневого флота", которые нуждаются в страховании каждый раз, как выходят в море.

Поэтому, Россия, вероятно, и разработала схемы страхования, которые долгим и запутанным путем, но в конце концов ведут на европейские рынки.

Потенциальные страховые обязательства могут достигать миллиардов долларов. Часть этих рисков, вероятно, возвращается на европейские финансовые рынки через механизмы перестрахования, вторичного страхования и другие финансовые инструменты,

– пояснил аналитик компании Deft9 Solutions, не пожелавший раскрывать свое имя.

Впрочем, специалисты признают, что отследить источники финансирования и страхования сложно из-за намеренно скрытых схем собственности, управления и финансовых операций.

Поэтому они отказались называть конкретные европейские банки, которые могут стоять за российскими страховыми схемами, из-за юридических рисков.

Как ЕС борется с обходом санкций

Европейские политики говорят, что связи "теневого флота" с европейскими рынками может стать проблемой для Брюсселя при подготовке 21-го пакета санкций против России.

Ведь в ЕС сообщили, что новые ограничения будут в частности направлены против компаний, помогающих Москве экспортировать нефть и финансировать войну против Украины. Речь идет о:

страховые компании;

банковские учреждения;

морские сервисные операторы.

Но вся эта инфраструктура в конце концов может оказаться связанной с собственными финансовыми рынками Евросоюза.

В Брюсселе признают сложность проблемы, но уверяют, что борьба с обходом санкций остается одним из приоритетов.

Это непрерывный процесс, который сталкивается с новыми вызовами, все более сложными схемами и появлением новых недобросовестных участников,

– подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Обратите внимание! Для работы всех судов и доступа к портам обычно необходимо страховое покрытие ответственности. Но если страховщики предоставляют такие услуги танкерам из санкционного списка или тем, что перевозят нефть дороже установленного странами G7 ценового потолка, они тем самым нарушают закон.