В ГУР рассказали, как работает теневой флот России и во сколько он обошелся

Помимо основного флота, Россия имеет также теневой – суда, которые переправляют нефть по установленному потолку цен и не имеют страховки западных компаний. Россия тратит средства на его содержание.

Эти танкеры стоили Москве около 10 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Главного управления разведки Минобороны Украины для "РБК-Украина".

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Это преимущественно устаревшие суда

В ГУР объяснили, что по состоянию на сейчас российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 миллионов тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов. на них приходится значительная часть этого экспорта.

В то же время в 2023 году их было около 600 единиц.

Согласно информации ГУР, с начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Россия потратила на приобретение танкеров теневого флота более 10 миллиардов долларов.

Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем,

– отметили в ГУР.

Россия продолжает их использовать.