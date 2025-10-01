Французские власти расследуют возможное нарушение правил одного из танкеров. Его подозревают в принадлежности к теневому флоту, участвующему в торговле российской нефтью.

Что известно о расследовании?

Из-за отсутствия флага задержали судно Boracay, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Орбан озвучил две причины

Судно находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза против России. Оно было задержано эстонскими властями в начале этого года за плавание без действительного флага страны. Танкеры теневого флота обычно имеют непрозрачную информацию о собственности и страховку, и им часто более 20 лет.

Согласно данным MarineTraffic, танкер с сырой нефтью вышел из российского порта Приморска 20 сентября. Он прошел через Балтийское море и над Данией, прежде чем войти в Северное море и пройти на запад через Ла-Манш.

Данные отслеживания судов показывают, что танкер, построен в 2007 году, находился под сопровождением французского военного корабля после того, как он обошел северо-западный край Франции, а затем изменил курс и направился на восток к французскому побережью. Сейчас он стоит на якоре вблизи Сен-Назера.

Почему судно задержали?

Французский флот заявил, что расследование продолжается. Прокурор Бреста сообщил Reuters, что расследование было начато после того, как экипаж не предоставил доказательств национальности судна и не выполнил приказов.

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера с перевозкой сырой нефти в октябре 2024 года и феврале 2025 года. ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской сырой нефти и нефтепродуктов, "практикуя при этом незаконную и высокорисковую судоходную практику".

Великобритания заявила, что судно было "задействовано в деятельности, целью или следствием которой является дестабилизация Украины ... или получения выгоды от правительства России или его поддержка" при транспортировке нефти или нефтепродуктов российского происхождения в третью страну.

Судно, которое изменило свое название на Boracay – или в некоторых судоходных базах данных Pushpa – в декабре 2024 года, ранее называлось Kiwala. Корабли сохраняют тот же идентификационный номер IMO в течение всей своей жизни, но могут менять названия.

Напомним, что теневой флот России состоит из 17% всех нефтяных танкеров мира и насчитывает около 940 судов, сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Российские танкеры используют сомнительное страхование и работают под чужими флагами, чтобы избежать санкций и ценового потолка на нефть. По данным S&P, средний возраст таких танкеров – около 20 лет, тогда как в нефтяном флоте в целом – 13.

Рискованные суда представляют угрозу окружающей среде, а сама тенденция создала огромную нелегальную экономику морских перевозок, которая может существовать и после завершения войны. Это может проложить путь для того, чтобы страны и в дальнейшем обходили действующий порядок

Что известно о теневом флоте России и санкциях против него?