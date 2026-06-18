Топливный кризис охватит всю Россию: насколько серьезны последствия украинских ударов по НПЗ

Второй раз за июнь Украина нанесла удар по Московскому НПЗ, повредив важные для его работы установки. Проблемы с топливом уже ощущаются в западной части России, а вскоре могут распространиться и на другие регионы страны.

Есть ли основания говорить о топливном кризисе в России

Благодаря системности ударов украинские дроны нанесли ощутимый ущерб российской нефтеперерабатывающей промышленности. В зависимом от внешних поставок оккупированном Крыму продолжается топливный кризис, который распространяется на европейскую часть России. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

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Россия движется в направлении топливного кризиса. Как отмечает Иван Ус, Украина повредила 8 из 10 основных нефтеперерабатывающих предприятий России, в частности, в окрестностях Москвы. Когда украинские дроны доберутся до пока неповрежденных НПЗ — вопрос времени.

По последним данным, 18 июня Украина во второй раз за неделю атаковала Московский НПЗ. Служба безопасности Украины сообщила, что, по предварительным данным, удары беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ, осуществляющую первичную переработку сырой нефти, и установку гидроочистки дизельного топлива.

Предыдущая атака дронов на Москву 16 июня привела к поражению технологической установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, от которой зависит способность НПЗ продолжать работу.

Известно, что Московский НПЗ в Капотне обеспечивает около 40% потребностей российской столицы в бензине и 50% – в дизельном топливе.

Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Проблема уже существует. Дело не в том, что появляются предпосылки: она уже есть. Я думаю, сегодняшний удар по Москве только усугубит ее. Поскольку Россия — это классическое столицецентричное государство, проблемы распространятся на всю страну. Просто потому, что сейчас, когда в Москве нехватка топлива, его будут забирать из всех соседних регионов, и там возникнет проблема.

Экономист говорит, что Россию может постигнуть такое явление, как "трансфер кризисов", когда проблемы из одной страны постепенно переходят на соседние из-за взаимосвязанных экономических процессов.

Серьезный кризис в Крыму распространяется на западную часть России, поэтому там появляются ограничения на поставки топлива, дополнительные запреты, такие как продажа бензина в канистры, и требования, например, предъявлять документы при покупке бензина. Иван Ус отмечает, что сейчас в России можно наблюдать появление первых признаков сепаратизма, поскольку прописка начинает влиять на доступ к ресурсам.

Если вы — часть одного государства, то не можете быть ограничены в правах внутри него. А в России уже появляются ростки сепаратизма, когда говорят: если вы не из этого региона, то у нас топливо купить не можете. Дальше это распространится на магазины, на рынки,

– говорит экономист.

Что происходит на топливном рынке России

Топливный кризис в России набирает обороты: в 53 регионах страны и на временно оккупированных территориях Украины ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива. В частности, в 18 российских регионах водителям разрешают покупать не более 50 литров бензина или один полный бак. В оккупированном Крыму ситуация сложнее.

На фоне дефицита топлива в России стремительно растут оптовые цены на этот ресурс. Например, бензин АИ-92 подорожал примерно на 30%, бензин АИ-95 — на 33%, а дизельное топливо — на 40%.

Из-за ударов украинских дронов бензин в России дорожает быстрее, чем за всё время полномасштабной войны. За две недели июня цены подскочили на 1,93%, что более чем вдвое превысило показатели за май. В целом же с начала 2026 года по 15 июня топливо в России подорожало в два раза больше, чем за тот же период в 2022–2025 годах.