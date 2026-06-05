Авиатоплива в Европе хватает, но рейсы будут "резать": еврокомиссар назвал причину

Европа не столкнется с дефицитом авиационного топлива в ближайшие месяцы, несмотря на перебои с поставками из-за войны в Иране. Однако авиакомпании все равно вынуждены будут сокращать маршруты.

Какова ситуация с авиатопливом в Европе

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас в интервью Reuters.

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Блокада Ормузского пролива, который до войны в Иране был одним из главных путей поставки нефти из стран Персидского залива, серьезно ударила по мировым рынкам.

Поскольку этот маршрут уже три месяца преимущественно заблокирован, глобальные поставки нефти сократились примерно на 14 миллионов баррелей в сутки. Для понимания: это около 14% мирового спроса.

Однако по словам Цицикостаса, пока Европе все же удалось избегать критического дефицита авиатоплива. Хотя ЕС импортирует около 20% авиакеросина с Ближнего Востока,, европейцы нашли способ частично компенсировать потерю поставок, в частности, благодаря США и Нигерии.

Сейчас в Европе нет дефицита авиатоплива. Мы не видим никаких признаков того, что столкнемся с его нехваткой в ближайшее время,

– подчеркнул чиновник.

Почему авиакомпании режут рейсы

В то же время главной проблемой еврокомиссар называет стремительный рост цен. Ведь по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), расходы на авиатопливо составляют от 25% до 30% операционных расходов авиакомпаний.

Именно поэтому мы видим, что некоторые авиакомпании решают отменить часть своих маршрутов, которые потеряли экономический смысл,

– объяснил Цицикостас.

И хотя сейчас пассажиры могут не почувствовать на полную рост цен, поскольку многие авиакомпании заключили долгосрочные контракты на топливо. Однако после их завершения в конце года или уже в 2027 году стоимость авиабилетов может значительно подскочить.

Вместе с тем еврокомиссар предупредил, что ситуация может значительно усложниться до конца 2026 года, если перебои экспорта топлива через Ормуз будут продолжаться.

Заметьте! Чиновник заверил, что Европа подготовилась к различным сценариям и имеет стратегические резервы топлива в странах ЕС. Сейчас ситуация стабильная, поэтому перераспределять запасы между государствами пока нет необходимости.