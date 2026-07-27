Топливный кризис не утихает: в России вводятся новые ограничения по бензину

В Республике Алтай России начали действовать новейшие правила на автозаправочных станциях. Теперь между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов.

Что происходит в России на фоне топливного кризиса

Решение о новых правилах в российском регионе на фоне дефицита топлива было принято на еженедельном штабе по стабилизации топливно-энергетического баланса, о чем сообщили в руководстве Алтая .

Глава правительства республики Александр Прокопьев заявил, что горючего якобы достаточно. Но регулирование потоков необходимо, чтобы обеспечить им всех – как службы жизнеобеспечения, так и граждан.

Он отметил, что подобная мера:

исключит возможность многократные заправки и спекуляции;

снизит ажиотаж на горючее.

По поручению главы региона Андрея Турчака для сельскохозяйственных товаропроизводителей ввели зеленый коридор. Они смогут заправляться с 5:00 до 7:00 – в пределах установленных лимитов вместе с аварийными и оперативными службами.

Розничную продажу горючего на Алтае ограничили до 1 сентября . Об этом пишет российское СМИ The Moscow Times .

Самые строгие лимиты на горючее – не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в сутки – установили в Горно-Алтайске, Майминском, Турочацком, Чемальском и Чойском районах.

В то же время в других муниципалитетах разрешено продавать не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного горючего в сутки.

Напомним, что в России действуют ограничения на фоне топливного кризиса. Власти страны активно ищет способы решения проблемы.

Кремль стремится оградить от дефицита бензина именно Москву. В то же время самые большие проблемы наблюдаются в оккупированном Крыму.

Вицепремьер России Александр Новак ранее заявил, что топливный кризис постепенно уменьшается. В то же время он добавил, что в некоторых регионах ситуация остается сложной.