Що відбувається у Росії на тлі паливної кризи

Рішення щодо нових правил у російському регіоні на тлі дефіциту палива ухвалили на щотижневому штабі зі стабілізації паливно-енергетичного балансу, про що повідомили у керівництву Алтаю.

Голова уряду республіки Олександр Прокоп'єв заявив, що пального нібито достатньо. Але регулювання потоків потрібне, щоб забезпечити ним усіх – як служби життєзабезпечення, так і громадян.

Він зазначив, що подібний захід:

унеможливить багаторазові заправки та спекуляції;

знизить ажіотаж на пальне.

За дорученням глави регіону Андрія Турчака, для сільськогосподарських товаровиробників запровадили зелений коридор. Вони зможуть заправлятися з 5:00 до 7:00 – у межах установлених лімітів разом з аварійними та оперативними службами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Роздрібний продаж пального на Алтаї обмежили до 1 вересня. Про це пише російське ЗМІ The Moscow Times.

Найсуворіші ліміти на пальне – не більше 30 літрів бензину та 50 літрів дизельного пального на добу – встановили в Гірничо-Алтайську, Майминському, Турочацькому, Чемальському та Чойському районах.

Водночас в інших муніципалітетах дозволено продавати не більше 50 літрів бензину та 100 літрів дизельного пального на добу.

Нагадаємо, що у Росії діють обмеження на тлі паливної кризи. Влада країни активно шукає способи, аби розв'язати проблему.

Кремль прагне захистити від дефіциту бензину саме Москву. Водночас найбільші проблеми спостерігаються в окупованому Криму.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак раніше заявив, що паливна криза поступово зменшується. Водночас він додав, що у деяких регіонах ситуація залишається складною.