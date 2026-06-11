"Самый тяжелый кризис" за три года: топливо стремительно дорожает по всей России

Цены на бензин на оптовом российском рынке с начала года выросли на 30 – 40%. Адле горючее начало стремительно дорожать и в розничной торговле.

Что происходит с топливом в России

Согласно данным Росстата, средняя стоимость бензина на российских АЗС за неделю со 2 по 8 июня увеличилась на 0,9, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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Это стало самым большим недельным ростом с начала января. Тогда бензин подорожал на 1,2% из-за повышения НДС.

С начала года бензин на АЗС подорожал на 5,6%, а дизельное топливо – на 4,8%. Таким образом, топливная инфляция превысила общую (она составляет 3,5%) в 1,4 – 1,6 раза.

Важно! Экономист Кирилл Родионов сообщил, что на российском топливном рынке разворачивается "самый тяжелый кризис с 2023 года", когда оптовые цены на бензин взлетели на десятки процентов из-за сокращения субсидий нефтяным компаниям.

Триггером нынешнего скачка цен стало сокращение предложения,

– пояснил эксперт.

С начала года беспилотники атаковали более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов. Это привело к остановке 8 из 10 крупнейших предприятий отрасли.

В результате в апреле, по данным Росстата, производство нефтепродуктов сократилось на 9,2% в годовом измеренииі. А в мае, по оценке OilX, загрузка НПЗ упала до самого низкого уровня с 2009 года – на 20% по сравнению с довоенными показателями.

По данным Росстата, бензин дорожает практически по всей стране: за неделю рост цен зафиксирован в 79 регионах России. Самый большой скачок – на 7,5% за семь дней – произошел в оккупированном Севастополе, где из-за дефицитного топлива продают по талонам.

Обратите внимание! В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина, по официальной статистике, выросла на 0,6% и 0,2% соответственно.

Что еще известно о кризисе на рынке России

Ситуация в Севастополе действительно не самая лучшая. "Власти" города сообщили, что стоять в очередях на АЗС "ТЭС" 10 июня нет смысла. Дело в том, что планы по распределению нормированного топлива в оккупированном Крыму нарушили недавние атаки украинских дронов.

В частности, Владимир Зеленскийи комментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что Украина работает над крымской логистикой и над дефицитом бензина и дизеля.