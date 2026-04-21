Цены на топливо в Словакии: как на стоимость повлияли война в Иране и проблемы с "Дружбой"
- Цены на топливо в Словакии с начала марта выросли на 20 – 25 центов, в частности из-за войны в Иране.
- Словакия ввела двойные цены на дизельное топливо для автомобилей с иностранной регистрацией на 30 дней из-за массовой закупки дизеля польскими водителями.
Цены на дизельное топливо в Словакии не отличаются по стоимости от Украины. И это несмотря на прекращение транзита российской нефти в страну через нефтепровод "Дружба".
Какие цены на топливо в Словакии?
Топливо в Словакии с начала марта подорожало всего на 20 – 25 центов, о чем сообщает медиа Новости.LIVE.
Цены выросли не только на фоне войны на Ближнем Востоке, а также прекращения поставок дешевой российской нефти. Однако цены на словацких АЗС остаются одними из самых самых дешевых в ЕС, как отметили в медиа.
- Согласно информации, во вторник, 22 апреля, бензин А95 стоил от 1,65 евро.
- Стоимость дизтоплива же составляла от 1,74 евро.
Отметим, что в Украине дизтопливо стоит примерно столько же (1,70 – 1,83 евро), хотя А95-й значительно дешевле (1,34 – 1,52 евро),
– добавили в тексте.
Фото Telegram–канал Новости. LIVE
Напомним! Еще с 18 марта Словакия ввела двойные цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях. Об этом сообщило Чешское телевидение. Больше за топливо должны платить водители автомобилей с иностранной регистрацией. Эти меры Братислава ввела на 30 дней. Власти объяснили это тем, что польские водители начали массово скупать дешевый дизель в Словакии.
Что известно о ситуации со Словакией?
- Словакия, как и Венгрия, требовала возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Владимир Зеленский сообщил, что Украина завершила ремонт поврежденного участка. Но подчеркнул: невозможно гарантировать, что Россия не повредит трубопровод снова.
- В то же время Роберт Фицо заявил, что подаст иск в суд ЕС. Причиной является попытка обжаловать решение по российскому газу.