Экономика Новости экономики На фоне заявлений Трампа о Гренландии: ЕС может остановить важное соглашение с США
18 января, 11:24
На фоне заявлений Трампа о Гренландии: ЕС может остановить важное соглашение с США

Валерия Моргун
Основні тези
  • Европейский парламент может остановить утверждение торгового соглашения с США из-за заявлений Трампа о новых пошлинах против стран, поддержавших Гренландию.
  • С 1 февраля 2026 года США будут взимать пошлину 10% на товары из стран-союзников Гренландии, повышая ее до 25% с 1 июня 2026 года.

Европейский парламент готов остановить утверждение торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Причиной такого решения является объявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против стран, которые поддержали Гренландию.

Какое соглашение могут прекратить из-за ситуации с Гренландией?

О ситуации с соглашением сообщил Манфред Вебер, председатель крупнейшей политической фракции Европарламента – Европейской народной партии, пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

Европейская народная партия (EPP) поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа по Гренландии одобрение на этом этапе невозможно,
– написал Манфред Вебер.

Обратите внимание! Он подчеркнул: введение нулевых пошлин на американские товары должно быть приостановлено.

Напомним, что в субботу, 17 января, в своей социально сети Truth Social Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против союзников Гренландии. Об этом сообщили в Clash Report.

Пошлины будут взиматься с таких стран:

  1. Дания;
  2. Норвегия;
  3. Швеция;
  4. Франция;
  5. Германия;
  6. Великобритания;
  7. Нидерланды;
  8. Финляндия.

Начиная с с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых государств будет взиматься пошлина в размере 10% на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет повышена – до 25%.

Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетие, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,
– заявил американский лидер.

Заметьте! Дональд Трамп добавил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией или людей из вышеупомянутых стран.

Что еще известно о реакции ЕС относительно пошлин Трампа?

  • Страны Европейского Союза уже отреагировали на слова Трампа. В частности во Франции заявили, что страна привержена суверенитету и независимости наций в Европе и других странах. Макрон добавил, что никакое запугивание или угроза не повлияет – ни в Украине, ни в Гренландии.

  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз "полностью солидарен с Данией и народом Гренландии", а тарифы "подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной нисходящей спирали".