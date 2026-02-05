Конец дружбы с Россией: Индия назвала дату подписания мегасоглашения с Трампом
- Индия и США подпишут торговое соглашение в марте 2026 года, предусматривающее снижение тарифов на американские товары.
- Индия планирует импортировать американские товары на сумму не менее 500 миллиардов долларов, с основным акцентом на энергоносители, микросхемы и авиацию.
Индия и США планируют подписать долгожданное полноценное торговое соглашение уже в марте 2026 года. После этого Нью-Дели начнет снижать тарифы на импорт американских товаров.
Когда подпишут торговое соглашение?
Об этом в четверг, 5 февраля, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Если Трампу удастся, это сломает Кремль: чего стоит бояться Москве
По его словам, в течение следующих четырех-пяти дней стороны должны обнародовать совместное заявление. Это станет сигналом для Вашингтона для снижения тарифов на индийские товары с 50% до 18%.
Это первый официальный график внедрения соглашения с момента его неожиданного анонса Дональдом Трампом в понедельник,
– отмечает издание.
Напомним! На этой неделе президент США неожиданно в своей соцсети объявил о соглашении с Индией после месяцев давления на Нью-Дели Она предусматривает радикальное сокращение пошлин на индийскую продукцию в обмен на прекращение закупок российской нефти.
Что предусматривает торговая сделка?
Гоял также подтвердил, что по соглашению Индия планирует миллиардные закупки американской продукции в течение следующих пяти лет:
- Нью-Дели планирует импортировать товаров из США на сумму не менее 500 миллиардов долларов.
- Основной акцент будет сделан на энергоносители, микросхемы и авиацию.
- Больше всего выиграет авиагигант Boeing. Заказы только у этой компании могут составить от 70 до 80 миллиардов долларов.
- Общая сумма контрактов Индии и США в сфере авиации, учитывая поставки двигателей, вероятно, превысит 100 миллиардов долларов.
Заметьте! Зато Индия получит преимущество по сравнению с соседними государствами, ведь тарифы США для нее будут ниже. Например, американские пошлины для Индонезии составляют сейчас 19%, для Бангладеша – еще выше – 20%.
Почему торговое соглашение важно для Индии?
В прошлом году США ввели в отношении Индии одни из самых жестких торговых тарифов – 50%, что существенно ударило по индийскому экспорту. Чтобы смягчить последствия для национального бизнеса, правительство Индии было вынуждено направить около 5,1 миллиарда долларов на поддержку бизнеса.
Поэтому премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил Трампа за решение по пошлинам. Он назвал это объявление "отличной новостью" для 1,4 миллиарда граждан страны и отметил, что Нью-Дели настроен на углубление сотрудничества с США.
В то же время Индия рассматривает торговое соглашение еще и как возможность получить доступ к передовым американским технологиям. Об этом заявил министр торговли, подчеркнув, что договоренности открывают беспрецедентные перспективы для фермеров, малого и среднего бизнеса, предпринимателей и квалифицированных специалистов.