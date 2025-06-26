В Украине изменили правила торговли электроэнергией с Молдовой

НКРЭКУ утвердила новые правила торговли электроэнергией между Украиной и Молдовой. Договор заключили между Укрэнерго и предприятием Moldelectrica.

Какими будут новые правила торговли

24 июня НКРЭКУ на своем заседании согласовала предоставленные Укрэнерго правила внутрисуточного распределения пропускной способности, сообщает 24 Канал со ссылкой на комиссию.

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Также одобрили изменения в правила распределения пропускной способности, структуру распределения пропускной способности и порядок распределения доходов от управления ограничениями по межгосударственному пересечению Украина – Молдова.

Между операторами систем передачи Украины и Молдовы заключен договор о распределении межзональной пропускной способности между торговыми зонами Укрэнерго и Moldelectrica, который, предусматривает дополнительное осуществление распределения межзональной пропускной способности на внутрисуточных аукционах.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг также согласовала обновленную структуру распределения межгосударственного сечения с Молдовой:

для годовых аукционов – 35%;

для месячных аукционов – 35%;

для суточных аукционов – 30%;

для внутрисуточных аукционов – 0%.

Принятые решения позволят расширить возможность проведения экспортно-импортных операций с электрической энергией по межгосударственному сечению Украина – Молдова и положительно повлияют на обеспечение безопасности поставок электроэнергии,

– сообщили в НКРЭКУ.

Как Молдова будет действовать в случае энергетического шантажа со стороны России

Молдова имеет механизмы противодействия энергетическому шантажа со стороны России, и Украина готова поддержать Молдову в этой ситуации.

Если Россия попытается это сделать снова, у нас уже будут те же механизмы и инструменты, и мы поможем людям в регионе,

– сказала Санду.

В свою очередь Зеленский заверил, что Украина поддержит Молдову, если она окажется в энергетическом кризисе. Речь шла в том числе о кризисе, который произошел в начале 2025 года, когда Россия прекратила поставки газа в непризнанное Приднестровье для давления на Молдову.

Президент Молдовы также рассказала, что для правого берега Днестра к новому отопительному сезону планируют построить новую высоковольтную линию электропередач, которая соединит их напрямую с Румынией. Сейчас там проходит линия, которая была построена во времена Советского Союза и использовалась для шантажа.