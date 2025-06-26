Какими будут новые правила торговли
24 июня НКРЭКУ на своем заседании согласовала предоставленные Укрэнерго правила внутрисуточного распределения пропускной способности, сообщает 24 Канал со ссылкой на комиссию.
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Также одобрили изменения в правила распределения пропускной способности, структуру распределения пропускной способности и порядок распределения доходов от управления ограничениями по межгосударственному пересечению Украина – Молдова.
Между операторами систем передачи Украины и Молдовы заключен договор о распределении межзональной пропускной способности между торговыми зонами Укрэнерго и Moldelectrica, который, предусматривает дополнительное осуществление распределения межзональной пропускной способности на внутрисуточных аукционах.
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг также согласовала обновленную структуру распределения межгосударственного сечения с Молдовой:
- для годовых аукционов – 35%;
- для месячных аукционов – 35%;
- для суточных аукционов – 30%;
- для внутрисуточных аукционов – 0%.
Принятые решения позволят расширить возможность проведения экспортно-импортных операций с электрической энергией по межгосударственному сечению Украина – Молдова и положительно повлияют на обеспечение безопасности поставок электроэнергии,
– сообщили в НКРЭКУ.
Как Молдова будет действовать в случае энергетического шантажа со стороны России
Молдова имеет механизмы противодействия энергетическому шантажа со стороны России, и Украина готова поддержать Молдову в этой ситуации.
Если Россия попытается это сделать снова, у нас уже будут те же механизмы и инструменты, и мы поможем людям в регионе,
– сказала Санду.
В свою очередь Зеленский заверил, что Украина поддержит Молдову, если она окажется в энергетическом кризисе. Речь шла в том числе о кризисе, который произошел в начале 2025 года, когда Россия прекратила поставки газа в непризнанное Приднестровье для давления на Молдову.
Президент Молдовы также рассказала, что для правого берега Днестра к новому отопительному сезону планируют построить новую высоковольтную линию электропередач, которая соединит их напрямую с Румынией. Сейчас там проходит линия, которая была построена во времена Советского Союза и использовалась для шантажа.