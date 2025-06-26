Якими будуть нові правила торгівлі

24 червня НКРЕКП на своєму засіданні погодила надані Укренерго правила внутрішньодобового розподілу пропускної спроможності, повідомляє 24 Канал з посиланням на комісію.

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Також схвалили зміни до правил розподілу пропускної спроможності, структуру розподілу пропускної спроможності і порядок розподілу доходів від управління обмеженнями за міждержавним перетином Україна – Молдова.

Між операторами систем передачі України та Молдови укладено договір про розподіл міжзональної пропускної спроможності між торговими зонами Укренерго та Moldelectrica, який, передбачає додаткове здійснення розподілу міжзональної пропускної спроможності на внутрішньодобових аукціонах.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг також погодила оновлену структуру розподілу міждержавного перетину з Молдовою:

для річних аукціонів – 35%;

для місячних аукціонів – 35%;

для добових аукціонів – 30%;

для внутрішньодобових аукціонів – 0%.

Прийняті рішення дозволять розширити можливість проведення експортно-імпортних операцій з електричною енергією за міждержавним перетином Україна – Молдова та позитивно вплинуть на забезпечення безпеки постачання електроенергії,

– повідомили у НКРЕКП.

Як Молдова діятиме у випадку енергетичного шантажу з боку Росії

Молдова має механізми протидії енергетичному шантажу з боку Росії, і Україна готова підтримати Молдову в цій ситуації.

Якщо Росія спробує це зробити знову, в нас уже будуть ті самі механізми й інструменти, і ми допоможемо людям у регіоні,

– сказала Санду.

Своєю чергою Зеленський запевнив, що Україна підтримає Молдову, якщо вона опиниться в енергетичній кризі. Йшлося в тому числі про кризу, яка сталася на початку 2025 року, коли Росія припинила постачання газу в невизнане Придністров’я для тиску на Молдову.

Президентка Молдови також розповіла, що для правого берега Дністра до нового опалювального сезону планують збудувати нову високовольтну лінію електропередач, яка з’єднає їх напряму з Румунією. Нині там проходить лінія, яка була побудована за часів Радянського Союзу та використовувалася для шантажу.