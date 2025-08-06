Соединенные Штаты и Европейский Союз до сих пор импортируют товары и энергоресурсы из России на миллиарды евро - от сжиженного природного газа до обогащенного урана. И это несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Что сейчас происходит в торговле между ЕС и Россией?

Однако с начала полномасштабной войны торговля между ЕС и Россией резко сократилась из-за санкций и ограничений на импорт отдельных товаров, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По последним данным Eurostat, импорт из России упал на 86% с первого квартала 2022 года до первого квартала 2025 года. В частности, в первом квартале текущего года ЕС импортировал товаров из России на 8,74 миллиарда евро (10,11 миллиардов долларов), тогда как четыре года назад эта сумма составляла 30,58 миллиардов евро.

Всего с января 2022 года ЕС импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро. Более того, ЕС продолжает покупать российскую нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь.

Четыре года назад Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС. После запрета на морской импорт сырой нефти доля России упала с 28,74% в 2021 году и до 2,01% в 2025-м.

Важно! Импорт нефти сократился с 14,06 миллиардов евро до 1,48 миллиарда евро.

Как сократился импорт из России?

Доля России в импорте природного газа в ЕС снизилась с 48% в первом квартале 2021 года до 17% в 2025-м. Доля России в импорте железа и стали из стран за пределами ЕС сократилась с 18,28% до 7,71%.

Россия остается крупнейшим экспортером удобрений в ЕС (по состоянию на первый квартал 2025 года), несмотря на введение ограничительных тарифов. Доля России снизилась незначительно: с 28,15% до 25,62%,

– пишет Reuters.

В отличие от Европы, импорт Индии из России резко вырос – с 8,25 миллиарда долларов в 2021 году до 65,7 миллиарда долларов в 2024-м (по данным Министерства торговли Индии). Основной двигатель роста – импорт сырой нефти, который вырос с 2,31 миллиарда долларов в 2021 году до 52,2 миллиарда долларов в 2024-м.

Импорт угля и связанных с ним продуктов вырос с 1,12 миллиарда до 3,5 миллиардов долларов, а удобрений – с 483 миллионов долларов до 1,67 миллиарда долларов в 2024 году.

Импорт США из России упал с 14,14 миллиардов долларов в первой половине 2021 года до 2,50 миллиардов долларов в первой половине 2025 года (по данным Бюро переписи США и Бюро экономического анализа). С января 2022 года США импортировали из России товаров на 24,51 миллиарда долларов.

В 2024 году США импортировали из России удобрений на 1,27 миллиарда долларов, чуть больше, чем 1,14 миллиарда долларов в 2021 году. Импорт обогащенного урана и плутония в 2024 году составил 624 миллионов долларов, тогда как в 2021 - 646 миллионов долларов.

Обратите внимание! Экспорт палладия из России в США составил 878 миллионов долларов в 2024 году, что ниже 1,59 миллиарда долларов в 2021-м.