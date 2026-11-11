Пока США оказывают давление: Китай и Канада договорились о торговле до 2028 года

Китай и Канада достигли договоренности о торговле / Фото:
Канада ищет возможности снизить зависимость от американского рынка, а Китай стремится укрепить торговые связи с другими партнерами. На этом фоне Оттава и Пекин укрепляют экономическое сотрудничество.
О чем договорились Пекин и Оттава
В ходе второго китайско-канадского стратегического экономического и финансового диалога в Ванкувере стороны продлили договоренности об условиях доступа к рынкам и тарифных льготах до конца 2028 года, пишет China Daily.
В частности, до конца 2028 года Китай по-прежнему будет иметь льготный доступ на канадский рынок для ряда товаров:
- рапсового шрота;
- гороха;
- омаров;
- и крабов.
Кроме того, Канада согласилась продлить освобождение от пошлин для отдельных китайских товаров из стали и алюминия.
Основатель Института Китая при Университете Альберты Цзян Вэньжань считает это конкретным шагом по защите экспортеров.
Продление этой определенности до 2028 года дает экспортерам возможность планировать деятельность, повторно инвестировать и восстанавливать отношения с покупателями вместо того, чтобы ожидать резкого обрыва в конце года
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
По данным канадских государственных учреждений, Оттава стремится увеличить экспорт в Китай на 50% к 2030 году.
Как растет торговля между странами
Несмотря на предыдущие торговые споры, товарооборот между Китаем и Канадой стремительно растет. За первые десять месяцев 2026 года он вырос на 14,3% в годовом исчислении и достиг 615,69 миллиарда юаней, или 92,29 миллиарда долларов.
При этом китайский импорт из Канады увеличился на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Эксперт по канадским исследованиям Гуандунского университета иностранных языков Лю Дань подчеркнул, что сотрудничество двух стран имеет значение не только для них самих.
Китай и Канада могут способствовать стабильности мировой торговли благодаря постоянному диалогу и практическому сотрудничеству, подавая положительный пример международного экономического взаимодействия в условиях усиления протекционизма и неопределенности
Стоит знать! Помимо торговли товарами, Канада и Китай договорились углубить сотрудничество в финансовой сфере, в частности, что касается расширения доступа к рынкам финансовых услуг и взаимодействия между регуляторами. В итоге финансовые ведомства и центральные банки стран подписали три соглашения.
Напомним, Канада ищет возможности уменьшить зависимость от торговли с США на фоне тарифного противостояния с Вашингтоном. Впрочем, после промежуточных выборов в США Оттава увидела шанс добиться отмена американских пошлин на древесину, сталь, алюминий и автомобили.
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