Торговые войны США: Канада требует отменить пошлины после поражения Трампа

Почему Оттава требует уступок от Вашингтона

После того как американские избиратели нанесли политический удар Дональду Трампу на промежуточных выборах, Канада увидела шанс ослабить торговое давление. Министр иностранных дел Анита Ананд заявила, что страна стремится к отмене жестких пошлин на древесину, сталь, алюминий и автомобили. Соответствующее заявление чиновница сделала во время встречи министров иностранных дел G7 в Париже, о чем пишет Bloomberg.

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Мы надеемся на прогресс на торговом фронте, ведь эти секторы в Канаде испытывают сильный удар, а работники теряют работу– подчеркнула Ананд.

По ее словам, изменение политических настроений в США создает идеальную возможность для экономической разрядки и защиты рабочих мест.

В поисках новых партнеров канадское правительство не обходит вниманием и Киев, который продолжает борьбу с российской агрессией. В этом году Канада планирует подписать с Украиной беспрецедентное 100-летнее соглашение. Оно будет сосредоточено на совместном производстве беспилотников и обучении военных, что станет мощным сигналом для инвесторов в оборонный сектор. Кроме того, Ананд подтвердила, что в ходе переговоров в ОАЭ обсуждались гарантии безопасности для украинской энергетической инфраструктуры и аграрного экспорта.

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Какие решения принимались ранее для защиты экономики

Торговые войны, развязанные предыдущей администрацией США, больно ударили по канадским производителям, вынудив их искать альтернативные рынки сбыта. Чтобы уменьшить зависимость от американского рынка, за последний год Канада заключила более 20 соглашений в сфере безопасности и экономики. На данный момент это единственное государство G7, имеющее зону свободной торговли со всеми остальными членами "Большой семерки".

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Обратите внимание! Главная цель Оттавы – удвоить объемы торговли со странами за пределами США в течение следующих десяти лет, параллельно усиливая сотрудничество с ЕС в сферах критически важных минералов, энергетики и искусственного интеллекта.

Недавно мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что " новое торговое соглашение с Канадой " уже "очень близка" к подписанию.