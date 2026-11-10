Торгові війни США: Канада вимагає скасувати мита після поразки Трампа

Чому Оттава вимагає поступок від Вашингтона

Після того як американські виборці завдали політичного удару Дональду Трампу на проміжних виборах, Канада побачила шанс послабити торговельний тиск. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд заявила, що країна прагне скасування жорстких мит на деревину, сталь, алюміній та автомобілі. Відповідну заяву посадовиця зробила під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Парижі, про що пише Bloomberg.

Adv

Ми сподіваємося на прогрес на торговому фронті, адже ці сектори в Канаді зазнають сильного удару, а працівники втрачають роботу– наголосила Ананд.

За її словами, зміна політичних настроїв у США створює ідеальне вікно для економічної розрядки та захисту робочих місць.

Шукаючи нових партнерів, канадський уряд не оминає увагою і Київ, який продовжує боротьбу з російською агресією. Цього року Канада планує підписати з Україною безпрецедентну 100-річну угоду. Вона буде зосереджена на спільному виробництві безпілотників та тренуванні військових, що стане потужним сигналом для інвесторів в оборонний сектор. Крім того, Ананд підтвердила, що під час переговорів в ОАЕ обговорювалися гарантії безпеки для української енергетичної інфраструктури та аграрного експорту.

Реклама

Які рішення ухвалювалися раніше для захисту економіки

Торгові війни, розв'язані попередньою адміністрацією США, боляче вдарили по канадських виробниках, змусивши їх шукати альтернативні ринки збуту. Щоб зменшити залежність від американського ринку, за останній рік Канада уклала понад 20 безпекових та економічних угод. Наразі це єдина держава G7, яка має зону вільної торгівлі з усіма іншими членами "Великої сімки".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Головна мета Оттави – подвоїти обсяги торгівлі з країнами поза межами США протягом наступних десяти років, паралельно посилюючи співпрацю з ЄС у сферах критичних мінералів, енергетики та штучного інтелекту.

Нещодавно ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що нова торгова угода з Канадою вже "дуже близька" до підписання.