Поки США тиснуть: Китай і Канада домовилися про торгівлю до 2028 року

Про що домовилися Пекін та Оттава

Під час другого Китайсько-канадського стратегічного економічного і фінансового діалогу у Ванкувері сторони продовжили домовленості щодо умов доступу до ринків і тарифних пільг до кінця 2028 року, пише China Daily.

Adv

Зокрема, до кінця 2028 року Китай і надалі матиме пільговий доступ до канадського ринку для низки товарів:

ріпакового шроту;

гороху;

омарів;

і крабів.

Крім того, Канада погодилася продовжити звільнення від мит для окремих китайських товарів зі сталі та алюмінію.

Засновник Інституту Китаю при Університеті Альберти Цзян Веньжань вважає це конкретним кроком для захисту експортерів.

Продовження цієї визначеності до 2028 року дає експортерам змогу планувати діяльність, повторно інвестувати та відновлювати відносини з покупцями замість того, щоб очікувати різкого обриву наприкінці року– зазначив експерт.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За даними канадських державних установ, Оттава прагне збільшити експорт до Китаю на 50% до 2030 року.

Реклама

Як зростає торгівля між країнами

Попри попередні торговельні суперечки, товарообіг між Китаєм і Канадою стрімко зростає. За перші десять місяців 2026 року він зріс на 14,3% у річному вимірі та сягнув 615,69 мільярда юанів, або 92,29 мільярда доларів.

При цьому китайський імпорт із Канади збільшився на 20,1% порівняно з тим же періодом торік.

Дослідник канадських студій Гуандунського університету іноземних мов Лю Дань наголосив, що співпраця двох країн має значення не лише для них самих.

Китай і Канада можуть сприяти стабільності світової торгівлі завдяки постійному діалогу та практичній співпраці, подаючи позитивний приклад міжнародної економічної взаємодії в умовах посилення протекціонізму та невизначеності– зауважив він.

Варто знати! Окрім торгівлі товарами, Канада та Китай домовилися поглибити співпрацю у фінансовій сфері. зокрема, щодо розширення доступу до ринків фінансових послуг і взаємодію між регуляторами. У підсумку фінансові відомства та центральні банки країн підписали три угоди.

Нагадаємо, Канада шукає можливості зменшити залежність від торгівлі зі США на тлі тарифного протистояння з Вашингтоном. Втім, після проміжних виборів у США Оттава побачила шанс домогтися скасування американських мит на деревину, сталь, алюміній та автомобілі.