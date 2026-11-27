Как Трамп помог ЕС и Индонезии

После десяти лет изнурительных переговоров Брюссель и Джакарта наконец подписали соглашение о свободной торговле, пишет Euronews.

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Министр экономики Индонезии Айрлангга Хартарто в интервью изданию признался, что на ход переговоров с ЕС повлияла тарифная политика США.

Параллельно с Брюсселем Джакарта вела переговоры с Вашингтоном о пошлинах.

"Я думаю, что параллельные переговоры с США оказали определенное влияние"– отметил Хартарто.

По его словам, жесткие пошлины Трампа заставили обе стороны идти на компромиссы.

Насколько может вырасти торговля

По данным Европейского совета, товарооборот между Евросоюзом и Индонезией в прошлом году составил 28,9 миллиарда евро. Теперь стороны рассчитывают существенно увеличить этот показатель.

Хартарто пояснил, что цель заключается в том, чтобы увеличить объемы взаимной торговли на 50% в течение следующих трех лет. Этот вопрос уже обсуждали с европейскими партнерами и представителями бизнеса с обеих сторон.

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Он считает, что экономики ЕС и Индонезии могут дополнять друг друга, потому что производят разную продукцию.

Они не конкуренты, а дополняют друг друга– подчеркнул министр.

Когда соглашение вступит в силу

Для вступления в силу торговое соглашение между ЕС и Индонезией должно пройти согласование. Сейчас документ готовят к рассмотрению в Европейском парламенте.

Предположительно, голосование может состояться 14 декабря. В то же время точные сроки рассмотрения пока не известны.

Индонезия рассчитывает на быстрое прохождение процедуры, чтобы соглашение вступило в силу уже с первого января следующего года. Еврокомиссия отмечает, что оно начнет временно применяться, вероятно, в начале 2027 года.

Напомним, тем временем США продолжают оказывать давление на партнеров. Вашингтон предложил ввести новые пошлины для 14 экономик, среди которых Европейский Союз и Индонезия. Наивысшие ставки могут достичь 40% для Китая и 35% для Вьетнама.