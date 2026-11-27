Як Трамп допоміг ЄС та Індонезії

Після десяти років виснажливих переговорів Брюссель та Джакарта нарешті підписали угоду про вільну торгівлю, пише Euronews.

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Міністр економічних питань Індонезії Аїрлангга Хартарто в інтерв'ю виданню зізнався, що на перебіг переговорів з ЄС вплинула тарифна політика США.

Паралельно з Брюсселем Джакарта вела перемовини з Вашингтоном щодо мит.

Я думаю, що паралельні переговори зі США мали певний вплив– зазначив Хартарто.

За його словами, жорсткі мита Трампа змусили обидві сторони йти на компроміси.

На скільки може зрости торгівля

За даними Європейської ради, товарообіг між Євросоюзом та Індонезією торік становив 28,9 мільярда євро. Тепер сторони розраховують істотно наростити цей показник.

Хартарто пояснив, що ціль полягає у тому, аби збільшити обсяги взаємної торгівлі на 50% протягом наступних трьох років. Це питання вже обговорювали з європейськими партнерами та представниками бізнесу з обох сторін.

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Він вважає, що економіки ЄС та Індонезії можуть доповнювати одна одну, оскільки виробляють різну продукцію.

Вони не конкуренти, а сумісні– наголосив міністр.

Коли угода запрацює

Для набуття чинності торговельна угода ЄС та Індонезії має пройти узгодження. Зараз документ готують до розгляду в Європейському парламенті.

Попередньо голосування можуть провести 14 грудня. Водночас точні терміни розгляду ще не відомі.

Індонезія розраховує на швидке проходження процедури, щоб угода почала діяти вже з першого січня наступного року. Єврокомісія зазначає, що вона почне тимчасово застосовуватися, ймовірно, на початку 2027 року.

Нагадаємо, тим часом США продовжують тиснути на партнерів. Вашингтон запропонував нові мита для 14 економік, серед яких Європейський Союз та Індонезія. Найвищі ставки можуть сягнути 40% для Китаю та 35% для В'єтнаму.