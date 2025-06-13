Мировая торговля под угрозой: Иран хочет отомстить Израилю
- Судоходные компании предупреждают о рисках для морских маршрутов после ударов Израиля по Ирану, угрожающих глобальным поставкам нефти и торговле.
- Конфликт между Ираном и Израилем может повлиять на Ормузский пролив, через который проходит четверть мировой торговли нефтью.
Судоходные компании и аналитики предупреждают о рисках для главных морских маршрутов на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану. Серьезная эскалация между странами угрожает глобальным поставкам нефти и торговле.
Как конфликт Ирана и Израиля влияет на торговлю
Израиль нанес удары по основным объектам в Иране в ночь на пятницу, в том числе по ядерным и военным объектам в Тегеране. Это, вероятно, повлечет неизбежный ответ Ирана, который уже пригрозил, что его сосед заплатит "очень высокую цену", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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После ударов Израиля по Ирану судоходные компании посоветовали своим судам быть осторожными. В то же время атаки привлекли внимание к узким местам в морских маршрутах:
- На Ближнем Востоке расположены одни из важнейших путей мира для перевозки нефти и контейнерных грузов.
- Здесь танкеры загружают нефть и контейнеровозы для Азии и Европы.
Важно! Инвесторы уже делают ставки на рост стоимости перевозок из-за ожидаемого роста цен вследствие роста напряжения в регионе.
Какие маршруты мировой торговли под угрозой
Одно из главных мест мировой торговли, которое оказалось под угрозой после нового витка конфликта между Ираном и Израилем, – это Ормузский пролив.
- Через пролив проходит около четверти мировой торговли нефтью, и Иран имеет значительное влияние на нее.
- Примерно 90 судов, постоянно находятся в Персидском заливе, и из них около 20 ежедневно проходят через Ормузский пролив.
- Блокировка рассматривается как крайняя мера, которой Тегеран может попытаться избежать, но желание мести Израилю очевидно.
Если Иран решит расширить ответ, закрыв Ормузский пролив, последствия будут катастрофическими,
– говорит аналитик Ханс Тино Хансен.
Стоит знать! Другим критическим регионом для мировой торговли является Красное море с Суэцким каналом и Баб-эль-Мандебским проливом, где растет угроза со стороны йеменских хуситов, которых поддерживает Иран.