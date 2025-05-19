Трамп хочет инициировать расследование относительно расходов Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп хочет инициировать расследование. Оно будет касаться того, как и сколько тратила кандидат от Демократической партии Камала Харрис во время президентских выборов.

Трамп хочет открыть расследование относительно расходов Харрис во время выборов

Трамп подчеркнул, что кандидатам запрещено платить за поддержку, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в соцсети Truth Social.

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Сколько заплатила Камала Харрис Брусу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании? Почему он принял эти деньги, если он такой ее сторонник? Разве это не является серьезным и незаконным вкладом в кампанию?

– написал Дональд Трамп и вспомнил также о Бейонсе, Опре и Боно.

В частности Трамп заявил, что собирается требовать серьезного расследования этого вопроса, ведь кандидатам запрещено платить за поддержку. По его мнению, именно это и сделала Камала "под видом оплаты за развлечения".

Кроме того, это была очень дорогая и отчаянная попытка искусственно создать вид многочисленной аудитории,

– считает американский лидер.

Обратите внимание! Он подчеркнул, что для этих "непатриотичных "артистов" это был просто коррумпированный и незаконный” способ воспользоваться взломанной системой.