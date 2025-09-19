Трамп и Си провели телефонный разговор впервые за три месяца: говорили прежде всего о TikTok
- Трамп и Си провели телефонный разговор, обсуждая сохранение TikTok в США и вопрос тарифов.
- Лидеры могут встретиться на саммите АТЭС в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября.
Днем 19 сентября стало известно, что Трамп и Си поговорили по телефону. Разговор касался нескольких тем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный совет Китайской Народной Республики.
Смотрите также Абсолютно новая версия и правила: почему в США запускают собственный TikTok
Что известно о разговоре Путина и Си 19 сентября?
В китайском правительстве прокомментировали событие очень коротко:
Лидер КНР Си Цзиньпин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
На сайте МИД Китая нет информации о звонке.
NBC News привели больше деталей. СМИ написало, что лидеры говорили о TikTok и тарифах.
"Разговор между Трампом и Си начался в 8 утра (14:00 по Киеву), сообщил представитель Белого дома. Окончательное согласование соглашения о сохранении работы TikTok в США было начальным поводом для разговора", – написали репортеры.
Они добавили: разговор может стать предпосылкой для личной встречи двух лидеров.
Reuters тоже указали, что разговор о соцсети был на первом месте.
Президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, сообщили китайские государственные СМИ и американский чиновник. Они стремятся достичь соглашения, которое поможет сохранить видеоприложение TikTok в сети в США и ослабить напряжение между двумя сверхдержавами, находящимися в состоянии противостояния по вопросам торговли,
– говорится в их сообщении.
По данным СМИ, лидеры могут встретиться во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября.
Интересно! Ранее Bloomberg информировали, что этот запланированный звонок может стать переломным моментом для обеих сторон. Лидеры должны были обсудить будущее приложения TikTok компании ByteDance Ltd. и тарифное перемирие между Вашингтоном и Пекином. Поэтому за результатами "будут внимательно следить, чтобы узнать, согласятся ли Трамп и Си провести личную встречу". Добавим, что если такая встреча состоится, она станет первой с момента возвращения Трампа в Белый дом.
Почему Трамп и Си говорили о TikTok?
TikTok стремится сохранить свою деятельность в США. Но для этого он должен сменить владельца и передать американские активы TikTok американским владельцам. Если этого не произойдет, приложение запретят в США.
В июле Трамп заявлял, что стороны практически достигли договоренностей о продаже американских активов соцсети. Компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, имела время до 17 сентября, чтобы найти американского покупателя для своего подразделения в США.
Законодатели США опасаются, что Пекин может шпионить за американцами или осуществлять операции по влиянию через приложение. В Китае говорят, что нет доказательств угрозы национальной безопасности со стороны приложения.
Американские активы TikTok планируют передать консорциуму, в который войдут Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake Management. Но окончательное решение будет за Трампом и Си, поэтому их разговор так важен.
На днях Трамп заявил, что американское подразделение TikTok может стоить десятки миллиардов долларов.