Трамп і Сі провели телефонну розмову вперше за три місяці: говорили передусім про TikTok

Вдень 19 вересня стало відомо, що Трамп і Сі поговорили телефоном. Розмова стосувалася кількох тем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну раду Китайської Народної Республіки.

Що відомо про розмову Путіна та Сі 19 вересня?

В китайському уряді прокоментували подію дуже коротко:

Лідер КНР Сі Цзіньпін у п'ятницю провів телефонні переговори із президентом США Дональдом Трампом.

На сайті МЗС Китаю немає інформації про дзвінок.

NBC News навели більше деталей. ЗМІ написало, що лідери говорили про TikTok і тарифи.

"Розмова між Трампом і Сі почалася о 8 ранку (14:00 за Києвом), повідомив представник Білого дому. Остаточне узгодження угоди про збереження роботи TikTok у США було початковим приводом для розмови", – написали репортери.

Вони додали: розмова може стати передумовою для особистої зустрічі двох лідерів.

Reuters теж указали, що розмова про соцмережу була на чільному місці.

Президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін у п'ятницю провели телефонну розмову, повідомили китайські державні ЗМІ та американський чиновник. Вони прагнуть досягти угоди, яка допоможе зберегти відеододаток TikTok у мережі в США та послабити напругу між двома наддержавами, що перебувають у стані протистояння з питань торгівлі,

– мовиться в їхньому дописі.