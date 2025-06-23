Трамп назвал главу ФРС "тупым парнем" и своим ненавистником

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос увольнения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Трамп также добавил, что срок Пауэлла вскоре истекает.

Трамп намекнул на возможное увольнение главы ФРС

В частности президент Соединенных Штатов назвал главу ФРС абсолютным и полным идиотом, передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Дональда Трампа в Truth Social.

Читайте также США грозит дефолт: назвали дату, когда закончатся деньги

Согласно словам американского президента, Пауэлл жалуется на расходы, большинство из которых были вызваны "фейковым правительством Байдена". Но, как считает Трамп, он мог бы сделать больше и лучше для США, если бы помог снизить процентные ставки.

И если бы он снизил их до уровня, на котором они должны быть – 1-2% – этот "дурбелик" мог бы сэкономить Соединенным Штатам Америки до 1 триллиона долларов в год,

– сделал заявление Дональд Трамп.

Он отметил, что понимает, что его жесткая критика затрудняет главе ФРС снижать ставки. Однако американский президент заверил, что уже пробовал по-разному, был добрым, нейтральным и резким, но якобы доброта и нейтральность не сработали.

Он тупой парень и очевидный ненавистник Трампа, которого вообще не должно было быть на этой должности. Я послушал кого-то, кого не должен был слушать, а Байден вообще не должен был его повторно назначать,

– считает лидер США.

Трамп добавил, что в Америке практически нет инфляции, ее экономика работает очень хорошо, а скоро, с учетом огромных доходов от пошлин и строительства заводов по всей стране, будет работать еще лучше, чем когда-либо. Поэтому, если Пауэлла волнует инфляция или что-то другое, ему якобы достаточно просто снизить ставку, чтобы страна имела выгоду от снижения процентных расходов, а потом поднять ее в будущем, если "другие факторы" все же появятся.

Не надо говорить, что ты думаешь, что инфляция когда-то будет – ее сейчас нет, а если будет – тогда поднимешь ставку!,

– написал американский президент.

Он добавил, что страна должна была бы быть на вершине прикрепленного списка, а не на дне. В частности Трампа выразил свое непонимание, почему Совет не отменит решение "этого абсолютного и полного идиота".

Возможно, только возможно, мне придется передумать относительно того, чтобы его уволить?,

– отметил Дональд Трамп.

Заметьте! Лидер Соединенных Штатов резюмировал, что "как бы там ни было", срок главы ФРС вскоре заканчивается.