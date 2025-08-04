Дональд Трамп раскритиковал Индию, которая продолжает покупать российские энергоносители несмотря на угрозы США. В свою очередь, Индия начала обвинять Европу и Соединенные Штаты в торговле с Россией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала в соцсети "X".

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Как на угрозы ответили в Индии?

В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что импорт призван обеспечить предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей. В ведомстве отметили, что это, мол, вынужденный шаг, продиктованный ситуацией на мировом рынке.

На самом деле Индия начала импортировать нефть из России потому, что традиционные поставки были переориентированы в Европу после начала боевых действий. В то время сами Соединенные Штаты активно поощряли такой импорт со стороны Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков,

– пояснил Джайсвал.

По его словам, критика Индии является необоснованной и несправедливой. Как и любая крупная экономика, Индия, мол, принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

В то же время показательно, что те же страны, которые критикуют Индию, сами же активно торгуют с Россией. Но в отличие от Индии, в их случае такая торговля не является жизненно важной национальной необходимостью,

– говорит дипломат.

Он подчеркнул, что торговля между Европой и Россией включает не только энергоносители, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химикаты, железо и сталь, а также машины и транспортное оборудование. США, по данным дипломата, продолжают импортировать из России гексафторид урана для ядерной отрасли, палладий для производства электромобилей, а также удобрения и химикаты.

По словам Джайсвала, 2024 году двусторонний товарооборот Европейского Союза с Россией составил 67,5 миллиарда евро, а объем торговли услугами 2023 года – 17,2 миллиарда евро. Это, по его мнению, больше, чем объем торговли Индии с Россией.

Напомним, что Дональд Трамп написал пост с критикой в адрес Индии, которая продолжает покупать российские энергоносители несмотря на угрозы США. "Их не волнует, сколько людей погибает в Украине. Из-за этого я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США", – сказал американский лидер.