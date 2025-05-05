Трамп обнародовал сокращение федеральных программ: какие отрасли пострадают больше всего
- Президент Дональд Трамп обнародовал бюджет на 2026 год с урезанием федеральных программ на 163 миллиарда долларов, в частности в здравоохранении, образовании и социальной защите.
- Расходы на оборону увеличатся на 13%, до 1,01 триллиона долларов, что повысит долю ВВП США, которая тратится на военные нужды, до 3,6%.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал бюджетное предложение на 2026 финансовый год. В нем предусматривается сокращение многих федеральных программ на 163 миллиарда долларов.
Какие расходы планирует сократить Трамп
В то же время планируется значительное наращивание расходов на оборону, пишет 24 Канал со ссылкой на документ и New York Times.
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Согласно информации, урезание будет охватывать области здравоохранения, жилищного строительства и труда. Так, например, в проекте бюджета говорится о масштабных сокращениях расходов на национальные институты здравоохранения и Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC). В частности, бюджет CDC будет сокращен более чем наполовину – с примерно 9 миллиардов до 4 миллиардов долларов.
Расходы на образование уменьшатся на 12 миллиардов долларов. Главным пунктом станет "рационализация" финансирования школ, в которых учатся дети из бедных семей.
Также план Дональда Трампа предлагает сократить расходы Федерального бюро расследований более чем на 500 миллионов долларов. К тому же предлагается сокращение некоторых федеральных программ социальной защиты, в частности более чем на 26 млрд долларов помощи по аренде жилья.
Кроме того, ожидается сокращение бюджета Национального управления океанических и атмосферных исследований на четверть, или примерно на 1,5 млрд долларов. Это повлияет на такие исследования
- относительно систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях;
- научные разработки;
- изучение Арктики.
Предлагается прекратить работу Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры по дезинформации. Дело в том, что оно якобы было участником в заговоре против президента Трампа.
Важно! Расходы налоговой службы сократятся примерно на 20%.