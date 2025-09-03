"Я поставил нас в выгодное положение": Трамп сказал сколько войн он прекратил благодаря тарифам
- Дональд Трамп защищает свою тарифную политику, утверждая, что она укрепила позиции США и помогла избежать ослабления роли страны на международной арене.
- Апелляционный суд США признал большинство пошлин Трампа незаконными.
Президент США Дональд Трамп защитил политику своей администрации по широкому применению тарифов на импорт из разных стран. Он подчеркнул, что считает их важным инструментом, который позволил укрепить позиции США на международной арене.
Почему Трамп защищает пошлины США?
Президент США отметил, что если решение Апелляционного суда, который отменил значительную часть введенных им пошлин, вступит в силу, это станет серьезным ударом по американской экономике, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа американскому политтехнологу Скотту Дженнингсу.
Трамп утверждает, что новые тарифы США обеспечили стране "выгодное положение" и помогли избежать ослабления ее роли в мире.
Это будет катастрофа для нашей страны, если мы это потеряем. Наша страна станет слабой, жалкой и небогатой. Знаете, я поставил нас в выгодное положение. Если это решение будет отменено, это станет экономической катастрофой для США, станем одной из самых бедных стран,
– подчеркнул президент США.
Трамп заявил, что именно тарифная политика позволила ему заключить семь мирных соглашений. По его словам, без этого инструмента половина договоренностей оказалась бы недостижимой.
Он отметил, что пошлины дали Соединенным Штатам значительное преимущество в переговорах и компенсировали те экономические рычаги, которые другие страны, по его словам, применяли против США на протяжении десятилетий.
Без тарифов половину этих соглашений я бы не смог заключить. Это дает нам огромную силу в переговорах и экономике, как они делали с нами 30 лет и до сих пор делают,
– добавил Трамп.
Что надо знать о новых пошлинах США?
В апреле Дональд Трамп ввел пошлины на импортную продукцию для США, назвав этот шаг "Декларацией экономической независимости". Во время своего второго президентского срока президент США фактически превратил тарифы в главный инструмент внешней политики страны. Он использовал их как средство давления и для пересмотра торговых соглашений с государствами-экспортерами. Пошлины, размер которых колебался от 10% до 50% для разных стран, вызвали обеспокоенность у мировых лидеров.
Недавно Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на индийские товары, которые вступили в силу 27 августа. Это самые высокие тарифы среди азиатских стран, направлены на наказание Индии за закупку российской нефти.
Также в апреле 2025 года Трамп повысил общие пошлины для Китая до 145%. В ответ Китай ввел 125-процентные тарифы на американские товары. Однако в мае стороны договорились приостановить большинство этих пошлин после первых переговоров в Женеве: США снизили свои тарифы до 30%, а Китай – до 10%.
При этом в пятницу, 29 августа, Апелляционный суд США постановил, что большинство пошлин, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными. Решение касалось законности так называемых "взаимных" пошлин, введенных Трампом в рамках его торговой войны, а также отдельного пакета тарифов, введенного в феврале против Китая, Канады и Мексики.