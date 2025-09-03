"Я поставив нас у вигідне становище": Трамп сказав скільки воєн він припинив завдяки тарифам
- Дональд Трамп захищає свою тарифну політику, стверджуючи, що вона зміцнила позиції США і допомогла уникнути ослаблення ролі країни на міжнародній арені.
- Апеляційний суд США визнав більшість мит Трампа незаконними.
Президент США Дональд Трамп захистив політику своєї адміністрації щодо широкого застосування тарифів на імпорт з різних країн. Він підкреслив, що вважає їх важливим інструментом, який дозволив зміцнити позиції США на міжнародній арені.
Чому Трамп захищає мита США?
Президент США наголосив, що якщо рішення Апеляційного суду, який скасував значну частину введених ним мит, набуде чинності, це стане серйозним ударом по американській економіці, пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Трампа американському політтехнологу Скотту Дженнінгсу.
Трамп стверджує, що нові тарифи США забезпечили країні "вигідне становище" і допомогли уникнути ослаблення її ролі у світі.
Це буде катастрофа для нашої країни, якщо ми це втратимо. Наша країна стане слабкою, жалюгідною і небагатою. Знаєте, я поставив нас у вигідне становище. Якщо це рішення буде скасовано, це стане економічною катастрофою для США, станемо однією з найбідніших країн,
– підкреслив президент США.
Трамп заявив, що саме тарифна політика дозволила йому укласти сім мирних угод. За його словами, без цього інструменту половина домовленостей виявилася б недосяжною.
Він зазначив, що мита дали Сполученим Штатам значну перевагу в переговорах і компенсували ті економічні важелі, які інші країни, за його словами, застосовували проти США протягом десятиліть.
Без тарифів половину цих угод я б не зміг укласти. Це дає нам величезну силу в переговорах та економіці, як вони робили з нами 30 років і досі роблять,
– додав Трамп.
Що треба знати про нові мита США?
У квітні Дональд Трамп запровадив мита на імпортну продукцію для США, назвавши цей крок "Декларацією економічної незалежності". Під час свого другого президентського терміну президент США фактично перетворив тарифи на головний інструмент зовнішньої політики країни. Він використовував їх як засіб тиску та для перегляду торговельних угод із державами-експортерами. Мита, розмір яких коливався від 10% до 50% для різних країн, викликали стурбованість у світових лідерів.
Нещодавно Сполучені Штати запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари, які набули чинності 27 серпня. Це найвищі тарифи серед азійських країн, спрямовані на покарання Індії за закупівлю російської нафти.
Також у квітні 2025 року Трамп підвищив загальні мита для Китаю до 145%. У відповідь Китай запровадив 125-відсоткові тарифи на американські товари. Однак у травні сторони домовилися призупинити більшість цих мит після перших переговорів у Женеві: США знизили свої тарифи до 30%, а Китай – до 10%.
При цьому у п'ятницю, 29 серпня, Апеляційний суд США постановив, що більшість мит, запроваджених Дональдом Трампом, є незаконними. Рішення стосувалося законності так званих "взаємних" мит, введених Трампом у рамках його торгової війни, а також окремого пакета тарифів, запровадженого у лютому проти Китаю, Канади та Мексики.