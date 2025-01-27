Как остановка транзита газа через Украину бьет по России и что дальше: интервью с экс-главой ГТС Украины

Остановка транзита российского газа через Украину стала реальностью. На самом деле украинская газотранспортная система была готова к этому событию, еще задолго до 2025 года. В то же время для России такое развитие событий является не лучшим, ведь с Европой ее теперь связывает только "Турецкий поток". Неудивительно, что после этого страна всесторонне переориентируется на рынок Азии, но и там не все так хорошо.

Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о технических аспектах работы украинской ГТС, какие вызовы стоят перед ней после прекращения транзита газа из России, как санкции влияют на страну-агрессора. А также, как Украина может использовать газовые хранилища в будущем.

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Новая эра для украинской ГТС после прекращения транзита

Как вы оцениваете нынешнее состояние украинской газотранспортной системы и какие есть самые большие вызовы перед ней на сегодня?

Наша система готовилась работать без транзита еще с 2009 года, когда Россия впервые остановила транзит и фактически начала шантажировать как Украину, так и Европу. С тех пор система готовилась к автономной работе, и уже к 2020 году она была полностью готова так работать.

По состоянию на сегодня (интервью было записано 21 января 2025 года – 24 Канал), уже 3 недели нет транзита, система работает, все населенные пункты имеют газ. Поэтому никаких технических проблем для нашей газотранспортной системы я не вижу. Есть, конечно, военные риски, но они существовали всегда с начала войны.

Напомню, что наши хранилища и добыча газа уже были под атаками врага где-то 8 раз, поэтому для нас нет ничего нового. В то же время россияне после остановки транзита уже не получают 6,5 миллиардов долларов за продажу газа, который ранее транзитом проходил через Украину.



Для Украины уже исчерпалась роль транзита газа на долгосрочную перспективу или есть все-таки шанс на восстановление транзита в будущем, но уже не из России?

Дело в том, что даже сейчас через Украину происходит транзит газа не из России. У нас есть мощная газотранспортная система, через которую можно транспортировать газ, например, из Польши в Молдову, или из Польши в Венгрию, или наоборот.

Система будет работать в дальнейшем в таком транзите. Возможно, со временем, возобновится транзит и российского газа после окончания войны, если будут какие-то договоренности по этому поводу. Например, Россия будет выплачивать таким образом компенсации Украине за нанесенный ущерб.

Мы должны понимать, что Россия – это такая страна, которая фактически ничего полезного не производит. Единственное, что она может продавать, это газ, нефть, уголь. В общем, только сырье.

В будущем, для того, чтобы прокормить свое население, Россия должна продавать что-то. Поэтому экспорт газа может быть восстановлен после окончания этой войны.

Еще в начале января премьер-министр сообщил, что Украина планирует реализовать концепцию "газового сейфа Европы". Можете объяснить, о чем идет речь?

Моя гипотеза по этому поводу связана с тем, что в Украине есть самое большое хранилище газа в Европе с общим объемом 31 миллиард кубических метров (до начала полномасштабного вторжения). Теоретически, эти хранилища можно предложить европейским партнерам для хранения газа.

Однако то, что озвучил премьер-министр, это не новое. Напомню, что в 2020 году европейские энерготрейдеры закачали в украинские хранилища почти 12 миллиардов кубических метров газа и хранили их там.

Однако после полномасштабного вторжения России, конечно, особого желания у европейцев закачивать газ снова не было, потому что было немало атак по хранилищам.

После войны к этому можно вернуться, ведь украинские хранилища могут предоставлять дополнительную гибкость для европейской системы.

Также звучали и другие мнения относительно будущего нашей газотранспортной системы, например продажа ее США. Такое мнение высказал бывший глава администрации Президента Украины при Викторе Ющенко Виктор Балога. Он объясняет такую идею тем, что якобы после того, как мы продадим систему США, Россия прекратит обстреливать ее. По вашему мнению, вообще реален ли такой сценарий?

Это какой-то бред, ведь зачем американцам украинская газотранспортная система. Неужели система зарабатывает какие-то большие средства? Мне сложно это комментировать, ведь никакого экономического и политического смысла я в этом не вижу.

Ранее, еще в 2018 – 2019 годах, когда была идея сохранить транзит через Украину, обсуждалось создание международного консорциума управления украинской газотранспортной системой. Почему? Россия настаивала на том, что нужно запустить "Северный поток-2", потому что украинская ГТС якобы неэффективна, там воруют газ, большие потери сырья, а это плохо для климата и тому подобное.

В создании такого консорциума были заинтересованы представители операторов газотранспортных систем Словакии, Италии, Франции, Бельгии и другие страны. Тогда смысл был в том, что европейские страны будут курировать этой системой, а российский "Газпром" не будет иметь замечаний относительно того, как эксплуатируется газ.

Но вот зачем американцам покупать сейчас украинскую ГТС, когда уже нет и не будет транзита газа в ближайшем будущем, это загадка. Это что-то похожее на слухи о том, что какой-то американский инвестор хочет приобрести "Северный поток-2", это все было просто каким-то хайпом.

Бьют ли по России санкции и почему нет ограничений на продажу СПГ

Сергей, в этом блоке вопросов хотела вас спросить, прежде всего, о том, как ограничения против России меняют ее возможность использовать энергетические ресурсы как инструмент давления на Европу?

Европа ввела санкции на российскую нефть еще в июне 2022 года и с 2023 года она перестала импортировать российскую нефть и нефтепродукты.

Единственные страны, которые получили временное исключение из этих санкций, были Венгрия, Словакия и Чехия. Они фактически были присоединены к нефтепроводу "Дружба". Тогда у них не было возможности получать нефть из других источников. Но на сегодня такая возможность уже есть, и я надеюсь, что транзит российской нефти через Украину будет прекращен.

Что касается новых санкций, то они касаются больше экспорта российской нефти и других стран. Потому что в прошлом году Россия получила треть, почти 33%, своего дохода в бюджет, а это где-то 108 миллиардов долларов США за счет экспорта нефти и газа.

Если посчитать, какой вклад дает нефтегазовый сектор в российский ВВП, то это более 25% – 30%. США и Великобритания понимают, что нельзя остановить войну в Украине пока россияне будут получать значительный доход. А потому были введены эти санкции.

Они в основном не касаются Европы, потому что она уже не покупает российскую нефть. Ограничения более нацелены на другое. Речь идет об одних из крупнейших производителей нефти в России, также 83 танкерах, страховых компаниях и компаниях по управлению и тому подобном.

Я считаю, что это самый мощный пакет санкций против российской нефти, начиная с 2014 года. Сейчас 80% российской нефти и газа переправляется в Китай и Индию. Таким образом, эти страны, во-первых, будут требовать дополнительные дисконты от России, а во-вторых, будут увеличиваться транзакционные издержки для России, ведь придется придумывать схемы для обхода новых ограничений.

В итоге, Россия будет получать меньше средств за счет экспорта нефти. Кроме того, будет уменьшаться и сам объем экспорта. Оценивают, что в этом году он может уменьшиться на 15%.

На сегодня в России остается "Турецкий поток", через который газ все-таки еще направляется в страны Европы. В частности, в Венгрию. Могут ли такие проекты, как "Турецкий поток", давать России возможность зарабатывать средства на продаже газа?



"Турецкий поток" уже фактически под санкциями, но они касаются строительства трубопровода. Сам газопровод имеет несколько веток. Одна из них идет для Турции, которая покупает у России газ. Есть еще "Голубой поток", который также проложен из России в Турцию. Но есть еще "Турецкий поток-2", который ведет в Европу.

Через этот газопровод получает газ Венгрия, Сербия и несколько других стран Европы. Но мощность "Турецкого потока-2" довольно ограничена – 15,8 миллиарда кубометров. То есть значительно увеличить транзит газа в Европу через "Турецкий поток" невозможно.

Конечно, что Россия будет зарабатывать на продаже газа и будет пытаться сохранить свое присутствие, ведь это единственный маршрут, который остался в России для экспорта в Европу, но он довольно ограничен.

Сейчас активно обсуждается 16 пакет санкций Евросоюза против России. И я уверен, что в нем будут ограничения по газу. Кроме того, есть разговоры о запрете импорта сжиженного газа (СПГ) в Европу.

Это потому, что, во-первых, активно растет экспорт этого газа в Европу. А во-вторых, есть оппозиция, ведь уже 10 стран, это в основном балтийские и северные страны Европы, выступили за полный запрет импорта СПГ.

Сейчас, когда Польша имеет президентство в Евросоюзе, я считаю, будут введены санкции против российского газа, особенно против СПГ. Впрочем есть агрессивная позиция Венгрии, ведь почти 100% своего газа страна получает через "Турецкий поток".

Сколько Россия зарабатывает на продаже сжиженного газа в Европу?

Сейчас объемы продаж СПГ довольно существенные. Они могут быть даже больше объемов, оставшихся через "Турецкий поток".

Однако там сложная структура по расчетным платежам. Большая доля СПГ идет с проекта "Ямал" и система построение такая, что Европа фактически не покупает этот газ у России, а газом забирает средства, которые вложили в проект ранее.

Нельзя сказать, что там значительные средства поступают в российский бюджет, ведь есть большие налоговые льготы. Впрочем есть российский акционер "Новатэк", который также получает средства от продажи СПГ. В то же время у этого производителя сжиженного газа есть собственная частная военная компания, которая сейчас воюет против Украины.

Стоит добавить, что последний пакет санкций включает в себя не только санкции против нефти, а еще и против сжиженного газа. Под санкции попали два действующих российских СПГ-проекта – "СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Это небольшие проекты, которые размещены в Балтике. Они в основном поставляли газ в Европу.

Из-за ограничений от США и Великобритании, их экспорт будет заблокирован. Дополнительно были введены санкции против 4 СПГ-танкеров ледокольного типа и нескольких китайских компаний, которые поставляли оборудование на российские СПГ-проекты.

Транзит газа из России через Украину прекратился, но транзит нефти продолжается дальше. Почему так?

Я тоже задаю тот же самый вопрос, как и вы, еще с апреля-мая прошлого года. Я не понимаю, почему мы позволяем врагу транзитировать нефть через территорию Украины.

Пока Украина в виде транзитных платежей получает 200 – 300 миллионов долларов, Россия взамен зарабатывает 6 миллиардов долларов. То есть враг имеет в 30 раз больше. Что это за математика во время войны? Затем те 6 миллиардов возвращаются к нам в виде "Калибров", "Шахедов" и так далее.

Как известно, на последней своей пресс-конференции премьер-министр Украины заявил, что мы не можем прекратить транзит нефти, потому что это будет якобы нарушение соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Однако в статье номер 472 этого соглашения говорится о том, что подписанты могут совершать любые действия, вопреки соглашению, если эти действия обусловлены интересами национальной безопасности.

Кроме того, как аргумент о невозможности прекращения транзита нефти из России через Украину упоминается еще и Энергетическая хартия. Однако даже Евросоюз уже принял решение о выходе из нее.

То, что нам объясняет премьер-министр, это не правда, ведь нет никаких обязательств, которые могут запретить Украине принять решение о прекращении транзита чего-то во время войны. Мы воюем с Россией и в то же время, мы не можем прекратить транзит российской нефти через Украину, потому что есть какие-то там соглашения.

Напомню, что Европа еще в июне 2022 года ввела санкции против российской нефти хотя там также действовали сотни различных контрактов, которые фактически были тоже разорваны в результате этих санкций.

Мне сложно объяснить причину, почему мы до сих пор не останавливаем транзит нефти. Но я очень рад, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о запрете транзита нефти. И надеюсь, что он пройдет через парламент очень быстро и это решение будет принято. К сожалению, правительство и СНБО до сих пор не смогли с этим ничего сделать.

Игла для России: как потеря рынка Европы сделала ее зависимой

Отойдем от Европы. Насколько Россия сейчас является энергетическим игроком в Азии?

После санкций Запада Россия – это номер один в Азии. Для понимания, Индия увеличила импорт российской нефти в 2,6 раза. Кроме того, большую долю закупает Китай.



Фактически сейчас российская нефть не может продаваться в Европу, как раньше. В то же время страны в Азии даже не факт, следят ли, где именно идет война, а потому если нефть дешевле, то покупают ее без колебаний.

Поэтому Россия увеличила свое присутствие в Азии. Для этого был создан теневой флот, в котором до 860 различных танкеров. Он и позволяет экспортировать нефть в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия является 3 страной по добыче нефти в мире. Где-то вместе с Саудовской Аравией она добывает в сутки до 9 миллионов баррелей. Кроме добычи, это страна номер 2 в экспорте нефти. Это важный игрок на рынке.

Еще в начале полномасштабной войны, в 2022-м году, Россия планировала создание "Трехстороннего газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном. Может ли реализация такого союза создать потенциальные конфликтные зоны между Россией и Китаем, ведь тогда центральным странам Азии нужно будет выбирать: присоединяться к союзу, или сокращать экспорт в Китай?

Нужно понимать, что Россия потеряла где-то 156 миллиардов кубических метров экспорта в Европу. Сейчас им некуда девать этот газ.

Если в 2021 году добыча газа в России "Газпромом" 515 миллиардов кубических метров, то в 2023 году – это уже 355 миллиардов кубических. То есть "Газпром" уменьшил добычу газа где-то на 160 миллиардов кубических метров.

Сейчас россияне пытаются продать свой газ где угодно: и в Узбекистан, и в Казахстан, и даже в Иран. В то же время ни Казахстан, ни Узбекистан никогда не будут покупать газ по той цене, по которой Россия экспортировала его в Европу. Насколько мне известно, Казахстан хочет покупать российский газ где-то по 150 долларов за тысячу кубометров, когда в Европе стоимость достигает 500 долларов. Узбекистан также не планирует покупать его слишком дорого.

В то же время Туркменистан вообще против союза, который предлагает Россия. Все потому, что у страны есть собственные экспортные трубы в Китай. Зато и сам Китай не намерен увеличивать импорт российского газа.

Хотя уже 10 лет Путин пытается заставить китайцев подписать соглашение о строительстве так называемого газопровода "Сила Сибири-2", чтобы связать месторождение Уренгоя с Китаем.

Благодаря "Трехстороннему газовому союзу" Россия хочет продавать собственный газ этим странам, а они, в свою очередь, хотят войти туда для того, чтобы получать его по общим российским ценам, что довольно дешево. В то же время мы понимаем, что потом это очень плохо отразится на независимости стран этого союза. Мы это уже проходили, сейчас это проходит Молдова. Если они не учатся на ошибках других, значит, будут учиться на собственных.

Отношения между Россией и Китаем. В прошлом году страны подписали пакет договоренностей до 2030 года. Немало договоренностей касается экономического развития, в частности там есть и энергетическая составляющая, где Россия должна обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай. Соответственно при таких условиях возникает следующий вопрос: не усиливает ли Россия свою газовую зависимость от Китая таким образом? И кто же кого контролирует в этих "отношениях" на самом деле?

Главный тот, кто покупает и платит деньги. Фактически, когда Россия потеряла свои экспортные рынки на Западе, она упала в полную зависимость Китая, который и диктует цены.

Если сейчас Китай прекратит покупать российскую нефть, то России придет конец, ведь напоминаю, что треть федерального бюджета, это экспорт нефти и газа. И я уверен, что зависимость России от Китая будет только углубляться.

Кто на самом деле вызвал кризис в Приднестровье

Непризнанное Приднестровье является зависимым от поставок российского газа. Как думаете, согласится ли Украина на исключение по поставкам российского газа в этот регион?

Прежде всего Украина в этой истории ни при чем. У России есть возможность поставлять газ в Приднестровье через Турцию, то есть по газопроводу "Турецкий поток". Однако Россия не хочет поставлять его в регион для распространения энергетического кризиса.

Страдает не только Приднестровье, страдает еще и правый берег Молдовы. Сейчас там нет веерных отключений света, ведь удается импортировать достаточно электроэнергии из Румынии и других стран. Однако цены за свет для населения существенно выросли – на 75%. В итоге, люди не очень довольны тем, что стоимость растет.

Самое интересное то, что в 2025 году в Молдове планируются выборы в парламент. И Россия, распространяя энергетический кризис, пытается повлиять на результаты этих выборов.

То есть они хотят, чтобы население Молдовы голосовало за пророссийские силы, которые будут побуждать к более тесным связям с Россией, ведь тогда якобы и газ, и свет будет дешевле. Это стандартные популистские подходы, созданные пророссийскими силами. Почти идентичное происходит и в Словакии.