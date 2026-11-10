Застрянет на месяцы: Литва может "заморозить" транзит зерна из России

Литва готовит новое препятствие для экспорта российского зерна / Фото: Depositphotos
Литва нашла новый способ нанести болезненный удар по кошелькам России и Беларуси, а также по их логистическим маршрутам. Страна вводит более жесткий контроль за происхождением зерна, проходящего через ее терминалы.
Как Литва будет задерживать грузы
Отныне российское и белорусское зерно, экспортируемое через порт Клайпеды, не будет выпускаться из таможни до полного завершения проверок его происхождения, пишет Reuters.
Жесткий контроль будет применяться к партиям различного зерна:
- пшеницы;
- ячменя;
- кукурузы;
- семян подсолнечника.
Поскольку Литва не располагает собственными мощностями для проведения таких специфических исследований, образцы зерна будут отправляться за границу. Это значительно затянет процесс, поэтому продукция может застрять в порту на несколько месяцев.
Проверки могут длиться два месяца или даже дольше
Если выяснится, что заявленное происхождение зерна не соответствует действительности, груз придется вернуть или вообще уничтожить.
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При этом все расходы на хранение, анализы, возврат или уничтожение продукции будут оплачивать сами экспортеры.
Важно знать! Литва начала проверять российское и белорусское зерно еще в сентябре. Причиной стали подозрения, что часть продукции могла быть незаконно вывезена с временно оккупированных территорий Украины, а затем выдана за российский урожай.
Почему Россия переориентировалась на Балтийское море
Усиление контроля за экспортом из России и Беларуси происходит после того, как Москва начала массово отгружать зерно через балтийские порты.
Поскольку российские поставки пшеницы через порты Азовского и Черного морей фактически обвалились в результате успешных атак Украины, враг переориентировался на Балтийское море.
Однако странам Балтии такая ситуация не нравится:
- в прошлом месяце Эстония, Латвия и Литва совместно предложили полностью запретить такой транзит на уровне всего ЕС;
- Эстония уже начала вводить собственные ограничения.
Обратите внимание! Европейский Союз запретил импорт российского зерна, но его транзит через территорию блока до сих пор разрешен.
Напомним, из-за проблем с перевозками через Черное море Россия начала искать альтернативные пути экспорта зерна. В частности, Москва впервые отправила пшеницу через арктический порт Мурманск. Однако его пропускная способность значительно меньше, чем у южных портов, а перевозка может обойтись в 3–5 раз дороже.
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