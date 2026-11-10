Застрянет на месяцы: Литва может "заморозить" транзит зерна из России

Как Литва будет задерживать грузы

Отныне российское и белорусское зерно, экспортируемое через порт Клайпеды, не будет выпускаться из таможни до полного завершения проверок его происхождения, пишет Reuters.

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Жесткий контроль будет применяться к партиям различного зерна:

пшеницы;

ячменя;

кукурузы;

семян подсолнечника.

Поскольку Литва не располагает собственными мощностями для проведения таких специфических исследований, образцы зерна будут отправляться за границу. Это значительно затянет процесс, поэтому продукция может застрять в порту на несколько месяцев.

Проверки могут длиться два месяца или даже дольше– предупредили литовские чиновники.

Если выяснится, что заявленное происхождение зерна не соответствует действительности, груз придется вернуть или вообще уничтожить.

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При этом все расходы на хранение, анализы, возврат или уничтожение продукции будут оплачивать сами экспортеры.

Важно знать! Литва начала проверять российское и белорусское зерно еще в сентябре. Причиной стали подозрения, что часть продукции могла быть незаконно вывезена с временно оккупированных территорий Украины, а затем выдана за российский урожай.

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Почему Россия переориентировалась на Балтийское море

Усиление контроля за экспортом из России и Беларуси происходит после того, как Москва начала массово отгружать зерно через балтийские порты.

Поскольку российские поставки пшеницы через порты Азовского и Черного морей фактически обвалились в результате успешных атак Украины, враг переориентировался на Балтийское море.

Однако странам Балтии такая ситуация не нравится:

в прошлом месяце Эстония, Латвия и Литва совместно предложили полностью запретить такой транзит на уровне всего ЕС;

Эстония уже начала вводить собственные ограничения.

Обратите внимание! Европейский Союз запретил импорт российского зерна, но его транзит через территорию блока до сих пор разрешен.

Напомним, из-за проблем с перевозками через Черное море Россия начала искать альтернативные пути экспорта зерна. В частности, Москва впервые отправила пшеницу через арктический порт Мурманск. Однако его пропускная способность значительно меньше, чем у южных портов, а перевозка может обойтись в 3–5 раз дороже.