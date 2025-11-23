Выплатит ли государство пенсионерам тринадцатую пенсию до Нового года

С приближением Нового года появляется и смущает вопрос для пенсионеров: выплатит ли государство тринадцатую пенсию. Действительно ли она существует и кто может ее получить, читайте далее.

Есть ли 13 пенсия в Украине?

Многие украинские пенсионеры интересуются, существует ли тринадцатая пенсия и можно ли на нее рассчитывать. Однако, это не дополнительная выплата для всех пенсионеров, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

То есть это деньги, которые государство может выплатить членам семьи умершего пенсионера. То есть если человек не успел получить свои пенсионные выплаты из-за смерти, их могут оформить родственники, которые проживали вместе с ним на момент смерти.

Обратите внимание! Пенсионные выплаты в Украине приходят ежемесячно, соответственно за год украинец получает 12 пенсий.

Кто имеет право на 13 пенсию и как ее оформить?

Пенсионный фонд отмечает, что право на такую выплату имеют члены семьи, которые проживали с умершим пенсионером на день его смерти. Также получить пенсию могут нетрудоспособные родственники, которые находились на содержании умершего.

При этом, заявление можно подать лично в отделении Пенсионного фонда или онлайн через портал. Для оформления выплаты необходимо предоставить:

свидетельство о смерти пенсионера;

документ, подтверждающий родственные отношения;

паспорт заявителя;

реквизиты банковского счета;

документы, подтверждающие проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Обратите внимание! Для нетрудоспособных членов семьи дополнительно нужен документ, подтверждающий пребывание на иждивении умершего.

Какие размеры пенсий в Украине?