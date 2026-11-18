Является ли трудовая книжка действительной, если ФИО указано на русском языке

Как пояснила 24 Каналу адвокат и руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова, использование русского языка в старой трудовой книжке само по себе не является основанием для неучета стажа. Главное – чтобы можно было установить, кому принадлежит документ.

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Трудовая книжка, оформленная на русском языке, не теряет силы только из-за языка записей. В частности, документы советского образца, выданные до апреля 1993 года, могли заполняться на русском языке в соответствии с правилами того времени.

В ПФУ же отметили, что такие трудовые книжки являются действительными, и заменять их на бланки нового образца не требуется. Поэтому если на титульном листе указано, например, "Иван Петрович", а не "Іван Петрович", это еще не повод переоформлять документ.

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Когда запись в трудовой книжке может стать проблемой

Вопросы могут возникнуть, если персональные данные в трудовой книжке отличаются от тех, что указаны в паспорте или других документах.

Например, в трудовой книжке написано "Юрий Александрович", а в паспорте – "Юрій Олександрович". Или фамилия записана с ошибкой, из-за которой сложно установить, идет ли речь об одном и том же человеке.

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Важно! Проблема может заключаться не только в переводе имени с русского на украинский. Значение имеют и обычные ошибки: пропущенная буква, неправильный апостроф или неточность в фамилии.

Если при оформлении пенсии возникнут сомнения относительно принадлежности трудовой книжки, придется подтверждать, что записи касаются именно заявителя. Но это не означает, что человек автоматически теряет весь стаж, указанный в документе.

Как исправить неверную запись в трудовой книжке

Порядок внесения изменений в персональные данные определен пунктом 2.13 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом № 58 от 29 июля 1993 года.

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Исправления на титульном листе вносит работодатель по последнему месту работы. Основанием должны служить официальные документы, подтверждающие правильное написание персональных данных. Это может быть паспорт, свидетельство о рождении, браке, расторжении брака или документ об изменении имени.

При исправлении:

неправильную запись зачеркивают одной чертой, оставляя ее читаемой;

рядом указывают правильные персональные данные;

на внутренней стороне обложки указывают название, номер и дату документа, на основании которого внесены изменения;

исправления заверяют подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью, если она используется.

Если предприятие, на котором работало лицо, ликвидировано, следует обратиться к его правопреемнику. Если такового нет или исправить запись в обычном порядке невозможно, может потребоваться обращение в суд.

Что делать, если Пенсионный фонд не зачисляет стаж

Если при оформлении пенсии Пенсионный фонд не учел определенный период работы, сначала нужно выяснить причину. Отказ может быть связан не с языком трудовой книжки, а с ошибками в персональных данных, неточностями в записях о работе или отсутствием необходимых подтверждений.

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Не стоит ограничиваться устным объяснением сотрудника сервисного центра. Попросите предоставить письменное решение, в котором будет указано, почему именно определенный период не зачислили.

Если проблема в написании ФИО, можно:

обратиться к работодателю по последнему месту работы, чтобы исправить запись;

предоставить паспорт и другие документы, подтверждающие принадлежность трудовой книжки;

при необходимости получить справки из архива или документы с предыдущего места работы;

если подтвердить принадлежность документа в административном порядке не удается, обратиться в суд.

Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют необходимые записи, стаж можно подтвердить и другими документами. В частности, это могут быть справки с предприятий, выписки из приказов, личные счета, сведения о заработной плате и архивные документы.

Стоит ли проверить трудовую книжку перед выходом на пенсию

Лучше сделать это заранее, особенно если значительная часть трудового стажа приходится на период до 2004 года. Тогда будет время исправить неточности или найти дополнительные документы, а не выяснять все уже во время оформления пенсии.

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Перед обращением в Пенсионный фонд стоит проверить:

правильно ли указаны фамилия, имя, отчество и дата рождения;

нет ли исправлений, которые не заверены надлежащим образом;

разборчивы ли записи о приеме на работу, переводе и увольнении;

отражены ли сведения из бумажной трудовой книжки в электронном реестре Пенсионного фонда.

Если в электронном реестре отсутствуют отдельные периоды работы, можно подать отсканированные копии бумажной трудовой книжки и другие документы, подтверждающие стаж.

К слову, трудовые книжки следует оцифровать. Это не просто загрузка данных на цифровой портал ПФУ. Хотя процесс оцифровки ранее ограничивался 10 июня 2026 года, однако и после этой даты процесс оцифровки не прекращался. Украинцы или их работодатели даже сейчас могут передать данные.