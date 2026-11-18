Чи дійсна трудова книжка, якщо ПІБ записане російською

Як пояснила 24 Каналу адвокатка і керівниця ЮК Prima Leader Group Діна Дрижакова, використання російської мови в старій трудовій книжці саме по собі не є підставою для неврахування стажу. Головне – щоб можна було встановити, кому належить документ.

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Трудова книжка, оформлена російською мовою, не втрачає чинності лише через мову записів. Зокрема, документи радянського зразка, видані до квітня 1993 року, могли заповнюватися російською відповідно до правил того часу.

У ПФУ ж зазначили, що такі трудові книжки є дійсними, а замінювати їх на бланки нового зразка не потрібно. Тому якщо на титульній сторінці зазначено, наприклад, "Иван Петрович", а не "Іван Петрович", це ще не привід переоформлювати документ.

Коли запис у трудовій книжці може стати проблемою

Питання можуть виникнути, якщо персональні дані в трудовій книжці відрізняються від тих, що зазначені в паспорті чи інших документах.

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Наприклад, у трудовій книжці написано "Юрий Александрович", а в паспорті – "Юрій Олександрович". Або прізвище записане з помилкою, через яку складно встановити, чи йдеться про одну й ту саму людину.

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Важливо! Проблема може бути не лише в перекладі імені з російської на українську. Значення мають і звичайні помилки: пропущена літера, неправильний апостроф або неточність у прізвищі.

Якщо під час оформлення пенсії виникнуть сумніви щодо належності трудової книжки, доведеться підтверджувати, що записи стосуються саме заявника. Але це не означає, що людина автоматично втрачає весь стаж, зазначений у документі.

Як виправити неправильний запис у трудовій книжці

Порядок внесення змін до персональних даних визначений пунктом 2.13 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом №58 від 29 липня 1993 року.

Виправлення на титульній сторінці робить роботодавець за останнім місцем роботи. Підставою мають бути офіційні документи, які підтверджують правильне написання персональних даних. Це може бути паспорт, свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу або документ про зміну імені.

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Під час виправлення:

неправильний запис закреслюють однією рискою, залишаючи його читабельним;

поруч зазначають правильні персональні дані;

на внутрішньому боці обкладинки вказують назву, номер і дату документа, на підставі якого внесли зміни;

виправлення засвідчують підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою, якщо вона використовується.

Якщо підприємство, де людина працювала, ліквідоване, варто звернутися до його правонаступника. Якщо такого немає або виправити запис у звичайному порядку неможливо, може знадобитися звернення до суду.

Що робити, якщо Пенсійний фонд не зараховує стаж

Якщо під час оформлення пенсії Пенсійний фонд не врахував певний період роботи, спочатку потрібно з'ясувати причину. Відмова може стосуватися не мови трудової книжки, а помилок у персональних даних, неточностей у записах про роботу або відсутності необхідних підтверджень.

Не варто обмежуватися усним поясненням працівника сервісного центру. Попросіть надати письмове рішення, у якому буде зазначено, чому саме певний період не зарахували.

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Якщо проблема в написанні ПІБ, можна:

звернутися до роботодавця за останнім місцем роботи, щоб виправити запис;

надати паспорт та інші документи, які підтверджують належність трудової книжки;

за потреби отримати довідки з архіву або документи з попереднього місця роботи;

якщо підтвердити належність документа в адміністративному порядку не вдається, звернутися до суду.

Якщо трудової книжки немає або в ній відсутні необхідні записи, стаж можна підтверджувати й іншими документами. Зокрема, це можуть бути довідки з підприємств, виписки з наказів, особові рахунки, відомості про заробітну плату та архівні документи.

Чи варто перевірити трудову книжку перед виходом на пенсію

Краще зробити це заздалегідь, особливо якщо значна частина трудового стажу припадає на період до 2004 року. Тоді буде час виправити неточності або знайти додаткові документи, а не з'ясовувати все вже під час оформлення пенсії.

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Перед зверненням до Пенсійного фонду варто перевірити:

чи правильно зазначені прізвище, ім'я, по батькові та дата народження;

чи немає виправлень, які не засвідчені належним чином;

чи можна прочитати записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення;

чи відображені відомості з паперової трудової книжки в електронному реєстрі Пенсійного фонду.

Якщо в електронному реєстрі бракує окремих періодів роботи, можна подати скановані копії паперової трудової книжки та інші документи, що підтверджують стаж.

До слова, трудові книжки варто оцифрувати. Це не просто завантаження даних до цифрового порталу ПФУ. Хоч процес оцифрування раніше обмежували 10 червня 2026 року, проте і після цього часу процес оцифрування не припинявся. Українці чи їхні роботодавці навіть зараз можуть передати дані.