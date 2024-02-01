Кому не нужно отрабатывать 2 недели
Несмотря на то, что срок 2 недели является обязательным для отработки, есть обстоятельства, при которых это можно не делать. Такие причины определены законом.
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В соответствии с Кодексом законов о труде Украины такими обстоятельствами являются:
- выход на пенсию;
- переезд, в том числе и по состоянию здоровья;
- беременность;
- уход за ребенком до 14 лет или несовершеннолетним с инвалидностью;
- поступление в учебное заведение;
- уход за больным, при условии, что это член семьи;
- уход за лицом с инвалидностью I группы;
- перевозка близкого члена семьи в другое место жительства.
Как не отрабатывать 2 недели
2 недели это стандартный срок, который предоставляется работодателю при увольнении работника, чтобы тот нашел замену. Исключение составляют индивидуальные договоренности. В частности, если работодатель и работник согласовывают сокращение срока отработки или его абсолютное отсутствие.
Также, по возможности, работник может отрабатывать последние 2 недели дистанционно. Срок отработки может быть компенсирован и через неиспользованный отпуск.