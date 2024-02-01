Кому непотрібно відпрацьовувати 2 тижні

Попри те, що термін 2 тижні є обов'язковим для відпрацювання, є обставини, при яких це можна не робити. Такі причини визначені законом.

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Відповідно до Кодексу законів про працю України такими обставинами є:

вихід на пенсію;

переїзд, у тому числі і за станом здоров'я;

вагітність;

догляд за дитиною до 14 років або неповнолітнім з інвалідністю;

вступ до навчального закладу;

догляд за хворим, за умови, що це член родини;

догляд за особою з інвалідністю І групи;

перевезення близького члену родини в інше місце проживання.

Зверніть увагу! Це неостаточний список причин, однак усі ці обставини мають бути підкріплені документально. Наприклад, за допомогою медичної довідки.

Як не відпрацьовувати 2 тижні

2 тижні це стандартний термін, який надається роботодавцю при звільненні працівника, аби той знайшов заміну. Виключення складають індивідуальні домовленості. Зокрема, якщо працедавець та робітник погоджують скорочення терміну відпрацювання або його абсолютну відсутність.

Також, за можливості, працівник може відпрацьовувати останні 2 тижні дистанційно. Термін відпрацювання може бути компенсованим і через невикористану відпустку.

Зверніть увагу! Якщо працівник ігнорує термін 2 тижні, працедавець може звільнити його в односторонньому порядку і оголосити дисциплінарну догану за прогули.