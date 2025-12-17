Стаж до 2004 года: как его посчитать и нужна ли трудовая книжка

До 1 января 2004 года в Украине считали трудовой стаж, а после этой даты – страховой. Расчеты несколько отличаются, к тому же надо знать, что делать в случае потери трудовой книжки.

Как считают стаж до 2004 года?

Трудовой стаж считают на основании трудовой книжки. Об этом в ПФУ рассказали на запрос 24 Канала.

В трудовой стаж входят:

Военная служба (засчитывают на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений);

(засчитывают на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений); Обучение в вузах (засчитывают только период на дневной форме обучения, подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами);

(засчитывают только период на дневной форме обучения, подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами); Период получения пособия по безработице (засчитывают по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости);

(засчитывают по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости); Работа заключенных (засчитывают при условии выплаты страховых взносов);

(засчитывают при условии выплаты страховых взносов); Работа по договору ГПХ (засчитывают на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд);

(засчитывают на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд); Предпринимательство (засчитывают на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов).

Как подтвердить стаж без трудовой книжки?

Если трудовую книжку или записи в ней потеряно, стаж подтвердят на основе отдельных документов. Это могут быть:

справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;

трудовые договоры и соглашения;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

В случае, когда документы о трудовой деятельности не сохранились, стаж возможно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о собственной работе за период, по которому они свидетельствуют.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию и как его начисляют?