Годы работы есть, а стажа нет: какие правила действуют для студентов, военных и работников

Почему трудовой и страховой стаж отличаются

Когда речь заходит о назначении выплат, понятия трудового и страхового стажа не тождественны, и эта деталь может стоить вам части денег. Пенсионный фонд Украины предоставил исчерпывающее разъяснение относительно того, как именно засчитываются различные периоды жизни.

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Трудовым стажем считается период вашей деятельности, который подтверждается записями в бумажной трудовой книжке, дипломом или военным билетом. Все эти годы, накопленные до 1 января 2004 года, автоматически приравниваются к страховому стажу.

Если записей нет, учитываются другие документы с места работы или из архивов– отмечают в ведомстве.

В свою очередь, страховой стаж – это исключительно тот период, в течение которого вы или ваш работодатель ежемесячно уплачивали взносы в ПФУ в размере, не меньшем минимального. Именно с января 2004 года учет ведется строго по данным электронного реестра застрахованных лиц.

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Какие документы помогут учесть ваши особые годы работы

Для разных категорий граждан действуют свои алгоритмы зачисления лет. Например, военная служба до 2004 года подтверждается военным билетом или справками из военкоматов, а после – только по данным персонифицированного учета и уплаченным взносам.

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Если вы учились на дневной форме до 2004 года, это время будет зачтено в стаж на основании диплома.

А вот после этой даты студенческие годы зачтут только при условии добровольной уплаты страховых взносов.

Аналогичная ситуация и с предпринимателями: до 2004 года требуется справка ПФУ об уплате ЕСВ или торговый патент, а после – исключительно данные из электронного реестра.

Важно! Периоды безработицы до 2004 года подтверждаются записями в трудовой книжке от центра занятости, а с 2010 года – опять же, только через электронную систему.

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Что известно о требованиях к выходу на пенсию

Требования к будущим пенсионерам становятся все более жесткими. Напомним, ранее мы писали, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году потребуется не менее 33 года официального трудового стажа. Если же стажа не хватает, его можно докупить, уплачивая минимальный взнос в размере 1 902,34 гривны в месяц.

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют проверять свои бумажные трудовые книжки задолго до наступления пенсионного возраста. Любая ошибка в фамилии, названии предприятия или отсутствие печати может привести к потере лет стажа.