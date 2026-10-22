Роки роботи є, а стажу немає: які правила для студентів, військових та працівників

Чим відрізняється трудовий та страховий стаж

Коли мова заходить про призначення виплат, поняття трудового та страхового стажу не є тотожними, і ця деталь може коштувати вам частини грошей. Пенсійний фонд України надав вичерпне роз'яснення щодо того, як саме зараховуються різні періоди життя.

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Трудовим стажем вважається період вашої діяльності, який підтверджується записами у паперовій трудовій книжці, дипломом чи військовим квитком. Усі ці роки, набуті до 1 січня 2004 року, автоматично прирівнюються до страхового стажу.

Якщо записів немає, до уваги беруться інші документи з місця роботи або архівів– зазначають у відомстві.

Натомість страховий стаж – це виключно той час, протягом якого ви або ваш роботодавець щомісяця сплачували внески до ПФУ у розмірі, не меншому за мінімальний. Саме з січня 2004 року облік ведеться суворо за даними електронного реєстру застрахованих осіб.

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Які документи врятують ваші специфічні роки роботи

Для різних категорій громадян діють свої алгоритми зарахування років. Наприклад, військова служба до 2004 року підтверджується військовим квитком чи довідками з військкоматів, а після – лише за даними персоніфікованого обліку та сплаченими внесками.

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Якщо ви навчалися на денній формі до 2004 року, цей час піде в стаж на підставі диплома.

А от після цієї дати студентські роки зарахують лише за умови добровільної сплати страхових внесків.

Схожа ситуація і з підприємцями: до 2004 року потрібна довідка ПФУ про сплату ЄСВ або торговий патент, а після – виключно дані з електронного реєстру.

Важливо! Періоди безробіття до 2004 року підтверджуються записами в трудовій від центру зайнятості, а з 2010 року – знову ж таки, лише через електронну систему.

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Що відомо про вимоги до виходу на пенсію

Вимоги до майбутніх пенсіонерів стають дедалі жорсткішими. Нагадаємо, раніше ми писали, що для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році знадобиться щонайменше 33 роки офіційної праці. Якщо ж стажу не вистачає, його можна докупити, сплачуючи мінімальний внесок у розмірі 1 902,34 гривні на місяць.

Крім того, експерти наполегливо радять перевіряти свої паперові трудові книжки задовго до настання пенсійного віку. Будь-яка помилка в прізвищі, назві підприємства чи відсутність печатки може призвести до втрати років стажу.