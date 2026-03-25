В Россию начали завозить трудовых мигрантов из новой страны из-за нехватки рабочей силы
На фоне нехватки работников Россия привлекает трудовых мигрантов из Шри-Ланки. Однако уже возникают проблемы с выплатой зарплат и организацией их трудоустройства.
Об этом сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян, пишет The Moscow Times.
Смотрите также "Денег нет": как Путин собирается заманивать контрактников на фронт
Что известно о трудовых мигрантах из Шри-Ланки в России?
По словам посла, первые группы работников из Шри-Ланки уже прибыли и начали работу. Однако в Псковской области возникли трудности, в частности задержки с выплатой заработной платы. Дипломат отметил, что подобные проблемы могут осложнить дальнейший приток рабочей силы из этой страны.
Ранее посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявляла о готовности страны поставлять России как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Она подчеркнула, что Шри-Ланка традиционно является "экспортером трудовых ресурсов".
По данным российских опросов, значительная часть компаний уже привлекает иностранных работников или готова это делать. Наибольший спрос на них наблюдается в сферах логистики, строительства и торговли, где дефицит кадров оценивается на уровне 40 – 50%.
В 2025 году Россия существенно увеличила квоты на привлечение иностранной рабочей силы – до около 279 тысяч человек. Это является максимальным показателем за последние десятилетия. В то же время по оценкам российских чиновников и аналитиков, страна сталкивается с миллионным дефицитом кадров и нуждается в миллионах новых работников в ближайшие годы.
Что известно о проблемах россиян из-за войны?
В крупных городах России перебои с мобильным интернетом уже существенно повлияли на повседневную жизнь. Люди сталкиваются с трудностями при вызове такси, пользовании онлайн-сервисами и даже снятии наличных, а чиновники вынуждены искать альтернативные средства связи для закрытого общения.
На этом фоне политтехнолог Михаил Шейтельман отмечает, что такие ограничения стали болезненным ударом по привычному городскому комфорту и обнажили зависимость россиян от цифровой инфраструктуры, которая ранее воспринималась как гарант стабильности и нормальной жизни.
Также из-за перебоев с интернетом в крупных городах России также фиксируют резкий рост интереса к выезду из страны. По данным Google, поисковые запросы на эту тему подскочили до уровней, близких к пиковым показателям осенью 2022 года во время мобилизации.